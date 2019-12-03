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栗戰書強調愛國愛澳 懲治任何叛國行為

2019-12-03 11:15聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」今日上午在北京舉行。中共中央政治局常委、大陸全國人大常委會委員長栗戰書在會中強調，要愛國愛澳、社會要有廣泛的國家觀念。除此之外，要構建起全面有效維護國家安全的制度與機制體系，要以澳門基本法第23條規定為重點，禁止和懲治任何叛國、分裂國家、煽動叛亂，顛覆政府等的活動，也要堅決防範和遏止外部勢力干預澳門事務和進行分裂、顛覆、滲透與破壞的活動。

今日座談會，中共中央政治局七常委中，由栗戰書和主管港澳事務的國務院副總理韓正主持，中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，與大陸國務委員外交部長王毅等出席，就基本法研究和實施進行座談。

栗戰書發表題為「堅定不移走『一國兩制』成功道路，確保憲法和澳門基本法全面準確有效實施」。他強調，要堅定維護憲法與基本法權威，傳承愛國愛澳的核心價值觀。

栗戰書指出，他對全面實施澳門基本法有四點希望。一是嚴格依照憲法與澳門基本法實施治理；二為依法行使中央對澳門的全面管治權和高度自治權；三為繼續建立健全維護國家安全的制度機制；四是要持續加強憲法與澳門基本法的宣傳推廣。

栗戰書表示，維護國家安全就是要堅守中共總書記習近平強調的「三條底線」，即絕不能允許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用特別行政區對內地進行滲透破壞的活動。

對於後續要構建起全面有效維護國家安全的制度和機制體系，他提及要增強憂患意識，做到居安思危，在複雜多變的安全和發展環境中，高度警惕可能存在的各方面風險，勇於挺身而出抵制各種破壞活動，在特別行政區有效維護國家安全和社會和諧穩定。

二是要以澳門基本法第二十三條規定為重點，圍繞禁止和懲治任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府等嚴重危害國家安全的行為和活動，完善有關法律制度和執行機制，堅決防範和遏制外部勢力干預澳門事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

三是要建立並強化與特別行政區維護國家安全任務相適應的執法力量，確保各項法律制度得以有效執行。

栗戰書提及，澳門實施基本法20年以來，最深刻體會的有三，分別是「只有在全社會形成廣泛的國家認同，才能全面準確地實施基本法」、「只有切實維護國家主權、安全、發展利益，才能保持澳門的長期繁榮穩定」，與「只有將澳門特別行政區納入國家治理體系、融入國家發展大局，才能使澳門走向新的美好未來」。

中共中央政治局常委、大陸全國人大常委會委員長栗戰書。記者呂佳蓉/攝影
中共中央政治局常委、大陸全國人大常委會委員長栗戰書。記者呂佳蓉/攝影
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澳門中共北京

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