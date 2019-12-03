港澳辦主任：澳門在國家安全與統一方面樹立榜樣

2019-12-03 10:05 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」今日上午在北京舉行。大陸國務院港澳事務辦公室主任張曉明表示，澳門在2009年完成基本法第二十三條規定的立法任務，制定「維護國家安全法」，並根據大陸全國人大常委會對香港基本法第104條釋法，主動在立法會選舉修改法案中增加「防獨」條款，澳門在貫徹落實「一國兩制」方針和基本法、維護國家安全和統一方面樹立了榜樣。

張曉明在會中提出澳門主權移交20年後的六項「牢牢把握」，是澳門「一國兩制」成功實踐的特色與亮點，他發表名為「更加自信地推進具有澳門特色的一國兩制成功實踐」的講話。

張曉明指出，澳門首先牢牢把握「一國兩制」的核心要義，旗幟鮮明捍衛國家主權、安全、發展利益。二是牢牢把握「一國兩制」的法治原則，旗幟鮮明維護憲法和基本法確立的憲制秩序。三是牢牢把握「一國兩制」的政制設計，旗幟鮮明堅持行政主導體制。

在講述捍衛國家主權、安全與發展利益上，張曉明舉了幾項例子，包含澳門2009年完成基本法第二十三條規定的立法任務，制定《維護國家安全法》，並於2018年設立由行政長官擔任主席的特別行政區維護國家安全委員會。在大陸全國人大常委會通過將國歌法列入香港、澳門基本法附件三的決議之後，澳門又及時完成國歌法本地立法。

張曉明接著指出，四是牢牢把握「一國兩制」的制度優勢，旗幟鮮明融入國家發展大局。五是牢牢把握「一國兩制」的主體要求，旗幟鮮明弘揚愛國愛澳核心價值。

張曉明說，以行政長官為首的管治團隊保持由愛國者組成，愛國愛澳力量在澳門特別行政區政治生活中居於絕對主導地位。澳門和社會各界高度重視愛國愛澳核心價值的培育和傳承，深入推進政府、學校、家庭和社會「四位一體」的愛國主義教育工程。

他稱，澳門大中小學實現升掛國旗、奏唱國歌全覆蓋，「中國歷史文化中心」在澳門成立。澳門民眾的國家意識和愛國精神的不斷增強，為「一國兩制」在澳門的成功實踐奠定了堅實的思想政治基礎。