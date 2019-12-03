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澳門基本法座談會 特首：說好澳門故事，貢獻和平統一

2019-12-03 10:02聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」今日上午在北京舉行。澳門行政長官崔世安表示，要積極向世界宣傳澳門主權移交後的巨大變化，講好「一國兩制」成功實踐的澳門故事，提升澳門「一國兩制」成功實踐的影響力，增進社會各方對「一國兩制」的認同，促進祖國的和平統一做出貢獻。

該座談會，包含中共中央政治局常委、大陸全國人大常委會委員長栗戰書；中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正；中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪；中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權；大陸國務委員兼外交部部長王毅等人皆出席。

崔世安指出，中共總書記習近平在十九大報告中，把堅持「一國兩制」和推進祖國統一確定為新時代堅持和發展中國特色社會主義基本方略的一項重要內容。站在主權移交20年的歷史節點上，要更加堅定相信，澳門成功實踐「一國兩制」最寶貴的經驗，就是全面準確實施「憲法」與基本法，其核心是澳門對國家政治體系、國家核心價值準確理解和真心擁護。

崔世安在會中提出兩點對貫徹基本法的認識與體會。第一為，全面準確貫徹實施基本法，必須堅持權利與義務相統一原則，維護國家主權利益，保障澳門繁榮。他說，正是在基本法的保障下，澳門保持原有的社會、經濟制度不變，生活與法律基本不變。

崔世安說，在享有基本法保障同時，澳門也一直積極履行制憲義務，20年來，完成了國家安全法的本地立法，設立了維護國家安全委員會，堅決維護國家主權、安全、發展利益，深入推進澳門維護國家安全工作和城市安全建設，攜手各界共同築牢長治久安的社會根基。

崔世安接著說，第二點為全面準確貫徹基本法，必須充分發揮基本法賦予澳門的制度優勢、與時俱進推動「一國兩制」事業行穩致遠。「一國兩制」和基本法，能保證澳門有「一國之本」，有強大的大陸做後盾和支撐；又能保證澳門特有「兩制之利」，保持高度自治和地域優勢，從而實現長期繁榮穩定。

他稱，這樣的制度安排不僅是尊重歷史、正視現實的客觀需要，而且能夠十分有效地保證和推動澳門社會進步與發展。

澳門行政長官崔世安。記者呂佳蓉/攝影
澳門行政長官崔世安。記者呂佳蓉/攝影
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澳門一國兩制中共

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