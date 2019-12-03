平潭直接採認台證照 5人獲陸證照

2019-12-03 00:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省平潭綜合實驗區近日頒出首批5本台灣職業資格直接採認的大陸職稱證書，5名台胞在取得台灣地區建築師等考試及格證書的基礎上，經比照、認定後分獲土建專業助理工程師（建築）、土建專業工程師（城鄉規劃）等職稱。

新華社報導，2019年7月，福建省啟動台灣地區職業資格直接採認相應職稱工作，對取得《台灣地區專門職業及技術人員（技術士）考試及格證書比照認定職稱目錄》所列考試及格證書，且在福建省從事相應專業技術工作的台灣居民，直接採認相應職稱併發放證書。該政策列出52項考試及格證書，包括台灣地區建築師、土木工程技師、環境工程師、食品技師、農藝技師等。

平潭綜合實驗區黨工委黨群工作部副部長唐佳佳表示，開展台灣地區職業資格直接採認大陸職稱，將深化兩岸專業技術人才評價標準共通，吸引更多台灣人才來福建創新創業。

為方便台灣居民申報，福建省人社廳簡化申報程序，將初級、中級職稱的比照認定權限分別下放到縣（市、區）和設區市。省人社廳相關負責人表示，福建是大陸首個在全省範圍內開展台灣職業資格直接採認大陸職稱的省份，台胞經採認獲得職稱證書後，進入企事業單位工作可被聘任為相應職務，根據所聘職務晉升相應工資待遇。同時，建築業相關專業台胞取得的職稱證書還可用於建築企業資質申報。