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習近平：深化中俄兩國戰略協作和各領域合作

2019-12-02 20:52聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

中俄東線天然氣管道今日正式投產通氣，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普京今日透過視訊見證開通儀式，雙方各自在鏡頭的一端下達指令，普亭說「供氣」，習近平回應「接氣」，展開中俄能源的標誌性合作。

習近平表示，今年是中俄建交70周年，中俄今年共同宣佈發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，一致決定繼續將發展中俄關係作為各自外交優先方向，堅定不移深化兩國戰略協作和各領域合作。

習近平說，當前中俄兩國都處於國家發展的關鍵時期，中俄關係邁入新時代。希望雙方再接再厲，打造更多像東線天然氣管道這樣的拳頭項目，為兩國各自發展加油助力，更好造福兩國和兩國人民。

習近平指出，東線天然氣管道是中俄能源合作的標誌性項目，也是雙方深度融通、合作共贏的典範。2014年，他與普亭見證了雙方簽署項目合作文件。5年多來，兩國參建單位密切協作，廣大工程建設者爬冰臥雪、戰天鬥地，高水準、高品質完成建設任務，向世界展現了大國工匠的精湛技藝，展示了中俄合作的豐碩成果。

習近平稱，投產通氣既是重要階段性成果，更是新的合作起點。雙方要打造平安管道、綠色管道、發展管道、友誼管道，全力保證管道建設和投運安全可靠，促進管道沿線地區經濟社會可持續發展。

普亭則稱，在中俄慶祝建交70周年之際，中俄東線天然氣管道投產通氣具有重大歷史意義，將使兩國戰略協作達到新的高度。未來30年裡俄國將向陸方供應1萬億立方米天然氣，這將有助於落實達成在2024年將中俄雙邊貿易額提升至2000億美元的共識。俄國願與陸方共同努力，確保這一標誌性戰略合作項目順利實施。

大陸國家主席習近平(右)上月在巴西會見俄羅斯總統普亭。(新華社)
大陸國家主席習近平(右)上月在巴西會見俄羅斯總統普亭。(新華社)
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習近平普亭

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