黃之峰連線義國會 陸駐義大使投書控干涉內政

2019-12-02 19:26 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



義大利國會上月28日邀請香港眾志祕書長黃之峰發表視訊演講，引發中國與義大利關係緊繃。中國駐義大利大使李軍華投書義媒「共和國報」，談論陸方在香港事件中的觀點，並稱「香港是中國的香港這一基本事實絕不會改變，反中亂港分子的卑劣企圖絕不會得逞。」

李軍華在文中定義反送中運動，指出反送中運動已經完全變質，已演變成由外部勢力插手並導演的一場「港版顏色革命鬧劇」，並重申香港當前最緊迫的任務是止暴制亂、恢復秩序。

他並批評，一些西方媒體和政客一方面罔顧暴徒大肆放火街頭、毆打市民、暴力襲警等嚴重犯罪事實，另一方面為反中亂港分子搖旗呐喊，甚至為港獨言行提供平臺，粗暴干涉中國內政。

李軍華最後並將矛頭指向美方，稱從美國駐港外交官會見港獨鬧事頭目，到美國參議員聲稱在香港沒有看到暴力行為，從美眾議長佩洛西會見反中亂港分子，到美國國會通過「香港人權與民主法案」，事實反覆表明：「美國一些政客樂於把無法無天的暴徒美化成民主鬥士，把恪盡職守的警隊汙蔑為暴力鎮壓，把踐踏法律的暴行吹捧為自由抗爭。」