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習近平控美干涉中俄內部事務 威脅主權安全

2019-12-02 19:23聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

大陸國家主席習近平俄羅斯總統普亭今天視頻連線，共同見證中俄天然氣管道投產通氣儀式。習近平也會見來訪的俄國安全會議秘書帕特魯舍夫，習近平表示，今年美國等西方國家加大干涉中俄內部事務，威脅兩國主權安全，阻礙兩國經濟社會發展。

新華社報導，習近平今日在北京人民大會堂會見赴陸出席中俄執法安全合作機制會議和中俄戰略安全磋商的帕特魯舍夫。習近平表示，今年中俄雙方成功舉辦建交70周年慶祝活動，兩國關係發展進入新時代。面對複雜多變的國際形勢，中俄要更加緊密地站在一起，始終做真誠可靠的戰略夥伴，給予彼此堅定有力的戰略支持。

習近平強調，今年以來，美國等西方國家加大干涉中俄內部事務，威脅兩國主權安全，阻礙兩國經濟社會發展。習對帕說，「普亭表示，這種做法大錯特錯，損人不利己，陸方對此完全贊同」。

習近平表示，堅信沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族前進的步伐，俄羅斯人民同樣不會受外部干涉影響，也將繼續堅定走自己的發展道路。中俄要繼續利用好戰略安全磋商和執法安全合作這兩個平台，加強戰略安全溝通，增進戰略互信，維護好各自核心利益和兩國共同安全，維護地區及世界和平穩定。

帕特魯舍夫表示，俄中是具有戰略意義的全面戰略協作夥伴，目前兩國各領域合作都達到前所未有的高水平。中俄關係牢不可破。當前美國奉行的一系列政策不僅損害俄中兩國利益，也對整個國際體係和秩序造成消極影響。

他指出，中俄在很多重大國際問題上立場相同或相似，雙方應繼續密切協調，維護俄中兩國各自主權與安全，維護國際戰略穩定，促進多極化和國際關係民主化，維護國際法和公正國際秩序。

大陸國家主席習近平。圖/取自新華社
大陸國家主席習近平。圖/取自新華社
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