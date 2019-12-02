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高以翔遺照曝光！一身白暖笑當天使

陸方開始報復美國香港人權法案 但未採取取貿易措施

2019-12-02 19:05經濟日報 編譯 林聰毅／綜合外電

彭博資訊2日報導，中國大陸已針對美國支持香港抗議者的法律採取了第一波報復行動，表示要制裁一些人權組織，並暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，但並未端出貿易相關措施。

大陸外交部發言人華春瑩2日在新聞發布會上說，制裁目標包括「美國國家民主基金會」、「人權觀察」和「自由之家」。她並表示，針對川普上周三將涉港法案簽署成法律，中國還將暫停允許美國海軍艦艇未來在香港港口停靠。

報導說，華春瑩並未具體說明大陸將如何制裁這些本已在內地被限制運營的組織。北京方面在8月已拒絕兩艘美國軍艦訪港。

國際特赦組織駐香港的中國大陸研究員Patrick Poon說：「這似乎是種空洞的威脅，因為這些組織不在大陸活動。」「但是，如果對這些在香港活動的組織的職員和代表發出更切實的威脅，那將是對言論自由的嚴重打壓。」

在中國大陸外交部表態後，人民幣兌美元匯率跌至1美元兌7.0449元，為一周多來最低。截至上海時間17:20，美元報7.0412元人民幣，漲幅略為縮小。

報導說，儘管自美國國會議員打算通過「香港人權與民主法案」的形勢變得明朗開始，中國就已保證要加以反制，但大陸國家主席習近平的選擇有限，因為經濟反擊會加劇大陸經濟放緩。北京已就這一事件召見了美國駐大陸大使，並促使外界猜測該法案的通過可能會拖累美中貿易貿易談判。

華春瑩2日在北京對記者表示：「中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行。中方將根據形勢發展採取進一步必要行動，堅定捍衛香港穩定繁榮，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。」

被華春瑩點名的「自由之家」、「美國國際共和研究所」和「美國國家民主基金會」，未立即回應置評請求；「人權觀察」則不予置評。

川普雖簽署了法案，但暗示他不希望與中國的更廣泛關係偏離正軌。他籠統地表達了對此新法律中部分內容的擔憂，稱其可能會干涉到他執行美國外交政策的憲法權力。

中國《環球時報》總編胡錫進上周發推文稱，中國考慮將美國涉港法案的起草人列入禁止入境名單。華春瑩沒有提到這類行動。

不過，南京大學國際關係研究院院長朱鋒仍稱中方的反制措施「非常嚴厲、史無前例」，尤其是暫停審批美方訪港申請的決定。朱鋒說，這是中美建交40年以來，中國大陸首次暫停審批這種申請。

香港人權與民主法案華春瑩

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