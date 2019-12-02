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主權移交20周年 北京明舉行澳門基本法座談會

2019-12-02 17:54聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

今年是澳門主權移交20周年，據大陸全國人大常委會辦公廳新聞發言人介紹，明日(3日)將在北京人民大會堂舉行「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」。

發言人以新華社報導的方式指出，屆時中共與大陸國家領導人、中央有關部門負責人、澳門行政長官及部分主要官員、廣東省人民政府負責人、澳門基本法委員會成員、從事基本法研究的專家學者將出席座談會。

同日下午，大陸全國人大常委會澳門基本法委員會還將在人民大會堂舉行紀念澳門特別行政區基本法實施20周年研討會，內地及澳門從事基本法研究的專家學者將參加研討。

澳門新任行政長官賀一誠。圖/取自路透社
澳門新任行政長官賀一誠。圖/取自路透社
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