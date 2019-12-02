主權移交20周年 北京明舉行澳門基本法座談會

2019-12-02 17:54 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



今年是澳門主權移交20周年，據大陸全國人大常委會辦公廳新聞發言人介紹，明日(3日)將在北京人民大會堂舉行「紀念中華人民共和國澳門特別行政區基本法實施20周年座談會」。

發言人以新華社報導的方式指出，屆時中共與大陸國家領導人、中央有關部門負責人、澳門行政長官及部分主要官員、廣東省人民政府負責人、澳門基本法委員會成員、從事基本法研究的專家學者將出席座談會。