王岐山重申不稱霸：中國是多邊主義的踐行者與捍衛者

2019-12-02 16:42 世界日報 中國新聞組／廣州2日電



中國國家副主席王岐山昨日在廣州出席「2019從都國際論壇」開幕式。 新華社 分享 facebook 中國國家副主席王岐山昨日在廣州出席「2019從都國際論壇」開幕式並致辭。王岐山表示，和平與發展是時代主題，多邊主義是人類必然選擇，中國是多邊主義的踐行者和捍衛者，也是受益者和推動者。王岐山說，中國堅持和平發展及多邊主義，不是要取代誰，也不會在世界上擴張稱霸。

綜合媒體報導，王岐山表示，經濟全球化近年來出現波折，單邊主義、保護主義、民粹主義興起，從根本上衝擊多邊主義理念和秩序。選擇融合還是分隔，合作還是紛爭，世界期待理性回答。王岐山指出，中國始終堅守聯合國憲章宗旨和原則，廣泛參與國際組織和國際公約，積極承擔國際責任，恪守世貿組織規則，為推動世界經濟復甦增長作出重大貢獻。中國堅持和平發展、堅定支持多邊主義，就是要維護好自身的發展環境，通過自身發展造福世界。

王岐山表示，可持續發展是開啟多邊主義合作新實踐的「金鑰匙」。中國主動開放市場，倡議共建「一帶一路」，與世界共享中國發展機遇，強調中國主張構建新型國際關係、打造人類命運共同體，願意與國際社會合作，全面落實2030年可持續發展議程，積極參與應對氣候變化，打造開放共享的世界經濟。

王岐山強調，中國根植於中華文化「天下為公」「和而不同」的傳統理念，以共創更加繁榮美好的世界為目標，以合作共贏為核心，以國際規則為基礎，以公平正義為要義，以多邊機制為依託，以有效行動為導向。