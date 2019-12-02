回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



外交部發言人華春瑩今（2）日宣佈，針對美方執意將「香港人權與民主法案」簽署成法，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請。

美國上週簽署「香港人權與民主法案」成法，大陸外交部立即揚言不會善罷干休，今日正式回擊。

中國去年曾拒絕南海航行的美國斯坦尼斯號航母停靠香港，對軍艦補給造成困難。而根據中美兩國達成的協議，香港回歸中國後，中方允許美國軍艦繼續到香港進行維修和補給。不過，中國也有言在先，美國戰艦的停靠請求，要由中方「按照主權原則和具體情況逐個案例」審查。

同時宣佈，對美國非政府組織包括美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

華春瑩今日主持外交部例行記者會宣佈，美方不顧中方堅決反對，執意將「香港人權與民主法案」簽署成法，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。

針對美方無理行為，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，同時，對香港修例風波中表現惡劣的非政府組織，包括美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等實施制裁。