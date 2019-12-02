親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

羽球／年度運動人物 球后戴資穎2連霸

談傾聽之旅45天見聞 韓國瑜：悶、苦、茫3字形容

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

外交部發言人華春瑩今（2）日宣佈，針對美方執意將「香港人權與民主法案」簽署成法，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請。

美國上週簽署「香港人權與民主法案」成法，大陸外交部立即揚言不會善罷干休，今日正式回擊。

中國去年曾拒絕南海航行的美國斯坦尼斯號航母停靠香港，對軍艦補給造成困難。而根據中美兩國達成的協議，香港回歸中國後，中方允許美國軍艦繼續到香港進行維修和補給。不過，中國也有言在先，美國戰艦的停靠請求，要由中方「按照主權原則和具體情況逐個案例」審查。

同時宣佈，對美國非政府組織包括美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

華春瑩今日主持外交部例行記者會宣佈，美方不顧中方堅決反對，執意將「香港人權與民主法案」簽署成法，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政。

針對美方無理行為，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整申請，同時，對香港修例風波中表現惡劣的非政府組織，包括美國國家民主基金會、美國國際事務民主協會、美國國際共和研究所、人權觀察、自由之家等實施制裁。

華春瑩並要求，美方停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行，並表示，中國將根據形勢發展採取進一步必要行動，堅定捍衛香港的繁榮穩定，和中國主權、安全、發展利益。

大陸外交部發言人華春瑩。大陸外交部官網
大陸外交部發言人華春瑩。大陸外交部官網
分享

香港人權與民主法案軍艦外交部

相關新聞

同等待遇再添一例 明年起港澳台居民可在大陸參加社保

2019-12-02 14:50

香港廣告界中環集會 今起罷工5日

2019-12-02 16:07

香港法案致中美貿易協議停滯不前？

2019-12-02 16:06

台灣居民明年元旦起正式納參社保

2019-12-02 14:48

中國新規上路 辦手機先掃臉

2019-12-02 13:15

澳門政府新團隊亮相 賀一誠：用人標準首要愛國愛澳

2019-12-02 12:32

任正非指女兒是小螞蟻 成中美貿易戰談判籌碼

2019-12-02 11:31

香港經濟環境異常艱難 陳茂波料15年來首現財赤

2019-12-02 11:28

遇害烏龍 浙江訪美女教師失聯原來手機信號不穩

2019-12-02 09:50

救空汙 中俄天然氣管線今將通

2019-12-01 23:50

香港選後首周末 遊行仍爆衝突

2019-12-01 23:50

李克强與歐委會新任主席通話 深化中歐合作

2019-12-01 21:18

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

無視北京反彈 大批港民遊行感謝美國通過香港人權法案

2019-12-01 14:14

王立強案、港反送中 學者：恐助長中共維穩抓人

2019-12-01 13:38

貿易戰、氣候變遷 陸官方憂心糧食拉警報

2019-12-01 13:33

續批香港人權法案 人民日報：雙重標準為暴力撐腰

2019-12-01 10:36

中國批義國會邀黃之鋒演說 義朝野：勿說三道四

2019-12-01 10:18

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

2019-12-01 10:00

港政務司長：恢復秩序才能留住人才

2019-12-01 09:47

川普剛簽香港人權法案 港民今發起「感謝美國」大遊行

2019-12-01 09:12

港航突公布12月起 無限期停機上娛樂服務

2019-12-01 08:05

枋寮鄉政顧問李孟居在陸被逮 仍未通報我方

2019-12-01 00:33

山西書記換人 大陸人事調整啟動

2019-12-01 00:10

傳李孟居遭深圳國安拘捕 陸委會：陸方至今未通報

2019-11-30 16:49

閉館4年、砸9億港元翻新 香港藝術館重開

2019-11-30 14:56

報復？港府撤回3大學撥款申請 遭議員質疑

2019-11-30 14:54

陸媒爆：李孟居深圳被捕 「涉嫌為境外刺探國家秘密」

2019-11-30 14:22

飛船現身美濟礁！衛星影像證實中國加強南海軍事部署

2019-11-30 12:27

梁振英：外力視香港為攻擊中國軟目標

2019-11-30 12:20

與BBC主持人激辯 劉曉明：中國沒有政治犯

2019-11-30 11:32

示威風暴10月訪港遊客慘跌 SARS後最慘

2019-11-30 10:10

前日相中曾根康弘逝世 兩岸同哀悼

2019-11-30 00:33

反制香港法案 禁美議員入境？ 耿爽：國家正當權力

2019-11-30 00:18

香江風情／香港的區議會懸念

2019-11-30 00:15

陸反制川普香港牌…有七招

2019-11-29 23:35

王毅會見歐亞國家駐陸使節 提及與舊蘇聯關係

2019-11-29 22:34

王毅會見多國駐陸使節 稱美利用香港、新疆干涉內政

2019-11-29 22:19

不滿被批鎮壓穆斯林 中國使館嘲笑西媒中文差

2019-11-29 18:36
看更多

熱門文章

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15

反送中遊行又爆衝突 港警尖東多次射催淚彈驅散示威者

2019-12-01 17:27

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

10厘米高跟鞋搭辣腿好誘人 一看臉網友全笑翻

2019-12-02 13:58

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12

不滿涉港言論 中國「炮轟」聯合國人權高官

2019-12-01 20:04

示威者闖破壞商店 港警追捕至少兩人被捕

2019-12-01 22:34

831港警打死人？ 6「遇害者」證實活著

2019-12-01 23:50

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

河南米字高鐵 只差1「撇點」

2019-12-02 01:31

香港選後首周末 遊行仍爆衝突

2019-12-01 23:50

為同鄉解釋反送中 港印尼移工面臨遞解出境

2019-12-01 17:01

氣候暖濕化 青藏高原湖泊面積 50年多2個青海湖

2019-12-02 01:31

虧損止不住 香港航空恐被吊銷執照

2019-12-02 14:05

遊行結束爆衝突 港警尖沙咀附近發射催淚彈

2019-12-01 18:41

陸大媽擺pose 5人向趵突泉吐口水

2019-12-02 10:15

高以翔回家了 粉絲聚上海浦東機場不捨

2019-12-02 12:21

香港新城市廣場掛16直幡 要求成立獨立調查委員會

2019-12-01 20:10

陸媒曝騰登科技導彈無人機 與順豐合作無人機速遞

2019-12-02 12:06

澳洲外長稱楊恆均每日被審問 手腳被鎖　

2019-12-02 11:03

京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通

2019-12-02 01:31

台灣居民明年元旦起正式納參社保

2019-12-02 14:48

零裝備雪糕車伯伯中催淚煙 擦完臉繼續從容吃冰

2019-12-01 20:39

巨蟒藏商店10年無人知 重20公斤撐破天花板被逮

2019-12-02 15:34

港警舉藍旗驅散 示威者攀爬紅磡繞道屏障離開

2019-12-01 18:35

遇害烏龍 浙江訪美女教師失聯原來手機信號不穩

2019-12-02 09:50

同等待遇再添一例 明年起港澳台居民可在大陸參加社保

2019-12-02 14:50

回擊美涉港 陸外交部：暫停審批美軍艦機赴港休整申請

2019-12-02 15:39

名家觀點／中國矛盾的物價 都是「豬」惹的禍

2019-12-02 00:18

台資網紅品牌欣賀股份再衝A股小S等股東星光熠熠

2019-12-02 09:18

救空汙 中俄天然氣管線今將通

2019-12-01 23:50

任正非指女兒是小螞蟻 成中美貿易戰談判籌碼

2019-12-02 11:31

川普簽香港法案 人民日報：美國為香港局勢火上澆油

2019-12-02 11:28

人行行長：人民幣不競貶 貨幣政策審慎

2019-12-02 00:07

總值60萬名牌衣染豉油漬 快遞僅允賠8千

2019-12-02 13:06

中國人民銀行行長易綱 暗示短期內不會調降基準利率

2019-12-01 16:17

兩岸微流行／北京追初雪 8萬人擠故宮

2019-12-01 23:50

抹黑民眾 港警改新聞稿被踢爆

2019-12-02 11:51

香港銀髮族和中學生集會 「老幼攜手」反警濫射催淚彈

2019-12-01 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top