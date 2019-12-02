中國新規上路 辦手機先掃臉

2019-12-02 13:15 德國之聲 德國之聲



中國大規模監控政策在周日(12月1日)又再進一步。新規定要求用戶在申請新手機時要進行人臉掃描以協助確認身份。

根據法新社援引中國聯通的消息來源，「人像比對」規定手機新用戶要留下轉動頭部和眨眼的畫面。

其實中國工業和信息技術部在9月就宣布過這項新規定。新規以維護「網上公民的合法權益」為由，加強電話用戶實名登記，其中就包括以人工智能的方式確認身份。

「老大哥」遇上大數據

中國手機用戶在簽署新的電話合約時，本就需要提供身份證明。但現在，辦手機需掃臉的新規正式上路。

法新社報導，有網民擔心其生物特征數據遭到洩漏或出售。一位用戶在微博上寫道：「這有點太超過了。」另一位則說:「控制，再來是更多的控制」。

中國多年來一直努力使互聯網用戶能以實名登記，防止線上詐騙和進行政治監控。大約10年前，社群媒體公司被迫推出實名注冊。

公民追蹤技術再升級

盡管北京當局堅持說，最新的措施是為了提高網絡安全性，並減少網路詐騙，但隱私保護團體認為，人臉掃描是當局試圖追蹤公民的新作法。

人臉辨識目前在中國受到廣泛運用。北京的目標是到2020年安裝4億個新的監視器。這些監視器目前用於識別闖越馬路者、確認監控工人的出勤狀況，以及對進入住宅和政府大樓的人員進行監視。

新的人臉掃描政策也是人工智能興起後，北京可應用在社會信用體系的新方法。每個公民會因為他們的不同行為被評判分級，甚至還有秘密的黑名單資料庫存在。

首宗人臉掃描法律訴訟

漸漸地開始有民眾對無處不在的人臉辨識感到不安。上個月中國出現了首宗相關訴訟。當地法院稱，一名中國教授因為浙江杭州的一個動物園要求其進行人臉掃描而提出訴訟。據報導，這名法律教授說，從指紋輸入改成人臉辨識是侵犯消費者的權利。

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