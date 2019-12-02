李孟居案 政法委：不容「反中亂港」勢力危害國安

2019-12-02 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中共中央政法委微信公眾號長安劍昨晚刊文稱，支持「反中亂港」兩人被國安逮捕，頭等大事一刻不能鬆懈。文中提到貝里斯籍李亨利和台灣居民李孟居被依法逮捕。李孟居是「台獨」組織骨幹分子，今年8月赴香港參與支持「反中亂港」活動，並潛入境內刺探軍事秘密。

文中強調，第一，中國有維護國家安全的決心和能力。中國有不容踐踏的原則和底線，有忠誠守衛這片熱土的隊伍，更有足以懲治各種危害國家安全行為的健全法治。

香港修例風波中，無論是美西方外部勢力也好，台灣分裂勢力也罷，興風作浪、渾水摸魚已成「公開的秘密」。表面上美國一些政客罔顧事實公開為香港暴徒站台，推出涉港法案，赤裸裸地干涉香港內部事務，台灣民進黨當局更是瘋狂消費香港的動盪，製造兩岸對立，露骨地撈取選舉利益。暗地裡，更有像李亨利、李孟居這樣的人，刺探情報、為危害中國國家安全的犯罪提供資金，從事著「反中亂港」活動，嚴重威脅著中國國家安全。

對香港局勢，中共總書記習近平用三個「堅定不移」表明了中國的嚴正立場：中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

這次兩個涉嫌危害國家安全犯罪的嫌疑人被依法逮捕，無疑是對這一立場的再次重申。

第二，越是遇到阻力，越要保持定力。一直以來，一些勢力總是通過種種手段，企圖延緩中華民族偉大復興的進程，有的在明，有的在暗。

這兩起案件再次提醒，中國的發展順風順水時，也許很多人會忽略這個現實，而當發展遇到溝壑坎坷，那些危害國家安全的行為就會凸顯出來。在國際上，一些國家視中國的崛起為威脅，把中國的發展當成洪水猛獸；對於一些分裂勢力，中國每強大一分，他們就離「獨立」的痴心妄想更遠一步。正因如此，越是接近奮鬥目標，就越可能面臨更大的風險和阻力。

保持戰略定力，做好自己的事，「猝然臨之而不驚，無故加之而不怒」，無論風吹雨打，中國始終是自信、開放、與世界各國攜手共進的中國。

第三，國家安全，是人民福祉的最根本保障。 「國泰民安」四個字，為什麼經常出現在年畫、春聯上？因為這是老百姓最基本、最普遍的願望。

這兩起案件，再次敲響了國家安全的警鐘：千里之堤潰於蟻穴，古今中外興亡交替，莫不一再印證「利莫大於治，害莫大於亂」的古訓。直到今天，一些國家和地區仍深陷戰火與動盪，人民遭受巨大的苦難，一個個帶著血淚的現實告訴世人，沒有安全的基礎、穩定的環境，什麼都搞不成，什麼都做不到。