親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

香港選後首周末 遊行仍爆衝突

2019-12-01 23:50聯合報 記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導

昨是香港區議會選舉後的首個周日，仍有大批民眾上街，要求港府回應五大訴求。 （美聯...
昨是香港區議會選舉後的首個周日，仍有大批民眾上街，要求港府回應五大訴求。 （美聯社）
分享

昨天是香港區議會選舉後的首個周日，港島和九龍區三項遊行均獲警方不反對通知書，雖然主辦方相信遊行將和平舉行，但昨傍晚又爆發警民衝突，警察在尖東發射催淚彈，驅散大批黑衣蒙面示威者，其中多人遭制伏。民陣召集人岑子杰批評警方濫權，令香港人反抗，促香港特首林鄭月娥立即回應五大訴求。

八月下旬以來，港鐵受反送中抗爭影響，常提早收班，被示威者批「變相宵禁」。港鐵公司昨宣布，今天起各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士回復正常服務時間，不過，在理工大學附近、東鐵線大學站因車站設施損毀嚴重，仍保持關閉。

香港情勢未因區選落幕而平息，各界關注北京可能動作，大陸南方日報披露，上月廿九日，珠海市公安局在港珠澳大橋珠海公路口岸舉行大練兵成果匯報暨反恐應急處突演練，集結上千名警力參演。值得注意的是，香港警務處副處長蕭澤頤及澳門警察總局局長助理吳錦華也出席這次演練。

香港市民昨發起尖沙咀「毋忘初心大遊行」，最後演變成衝突。大批遊行人士下午四時已抵達終點紅磡體育館，但遊行人士並未散去，在紅磡繞道聚集。而一批示威者偏離批准路線，在半島酒店對面彌敦道與警方對峙。有示威者占據接近紅館的暢運道天橋，搬出交通錐等路障，並向附近戒備的防暴警察投擲磚頭等雜物。

下午四時四十五分左右，防暴警察在尖東發射催淚彈，驅散大批示威者。示威者在梳士巴利道天橋聚集，有人拆除路牌做路障，下午五時，警方在太空館對面再次施放催淚彈、胡椒噴霧。

民陣召集人岑子杰舉起「毋忘初心」的標語帶頭。他認為，大批民眾參加遊行，反映港府不聽民意令市民憤怒，警方濫權令香港人反抗，他促請林鄭月娥立即回應反修例運動的五大訴求。

昨天也有港民在中環遮打花園發起集會，感謝美國通過「香港人權與民主法案」。部分參加者舉起美國國旗，不時高呼口號。

此外，香港一批家長昨響應網上發起「孩子不要催淚彈遊行」，帶小孩到中環愛丁堡廣場集會，之後遊行到政府總部，抗議警方施放催淚彈驅散示威者。

入夜後，警方和一批示威者在紅磡黃埔花園附近對峙，有示威者投擲磚頭等雜物並堵路，警方隨即發射催淚彈驅散。

香港人權與民主法案催淚彈警察

相關新聞

救空汙 中俄天然氣管線今將通

2019-12-01 23:50

李克强與歐委會新任主席通話 深化中歐合作

2019-12-01 21:18

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

無視北京反彈 大批港民遊行感謝美國通過香港人權法案

2019-12-01 14:14

王立強案、港反送中 學者：恐助長中共維穩抓人

2019-12-01 13:38

貿易戰、氣候變遷 陸官方憂心糧食拉警報

2019-12-01 13:33

續批香港人權法案 人民日報：雙重標準為暴力撐腰

2019-12-01 10:36

中國批義國會邀黃之鋒演說 義朝野：勿說三道四

2019-12-01 10:18

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

2019-12-01 10:00

港政務司長：恢復秩序才能留住人才

2019-12-01 09:47

川普剛簽香港人權法案 港民今發起「感謝美國」大遊行

2019-12-01 09:12

港航突公布12月起 無限期停機上娛樂服務

2019-12-01 08:05

枋寮鄉政顧問李孟居在陸被逮 仍未通報我方

2019-12-01 00:33

山西書記換人 大陸人事調整啟動

2019-12-01 00:10

傳李孟居遭深圳國安拘捕 陸委會：陸方至今未通報

2019-11-30 16:49

閉館4年、砸9億港元翻新 香港藝術館重開

2019-11-30 14:56

報復？港府撤回3大學撥款申請 遭議員質疑

2019-11-30 14:54

陸媒爆：李孟居深圳被捕 「涉嫌為境外刺探國家秘密」

2019-11-30 14:22

飛船現身美濟礁！衛星影像證實中國加強南海軍事部署

2019-11-30 12:27

梁振英：外力視香港為攻擊中國軟目標

2019-11-30 12:20

與BBC主持人激辯 劉曉明：中國沒有政治犯

2019-11-30 11:32

示威風暴10月訪港遊客慘跌 SARS後最慘

2019-11-30 10:10

前日相中曾根康弘逝世 兩岸同哀悼

2019-11-30 00:33

反制香港法案 禁美議員入境？ 耿爽：國家正當權力

2019-11-30 00:18

香江風情／香港的區議會懸念

2019-11-30 00:15

陸反制川普香港牌…有七招

2019-11-29 23:35

王毅會見歐亞國家駐陸使節 提及與舊蘇聯關係

2019-11-29 22:34

王毅會見多國駐陸使節 稱美利用香港、新疆干涉內政

2019-11-29 22:19

不滿被批鎮壓穆斯林 中國使館嘲笑西媒中文差

2019-11-29 18:36

淘寶加速沉船貨物理賠 7個工作天內完成

2019-11-29 17:13

禁涉港法案美議員入境？陸：不受歡迎自然不被允許

2019-11-29 16:44

香港航空天津、溫哥華、胡志明市航班 明年喊卡

2019-11-29 16:08

澳門主權移交20週年活動 傳中共高層將出席

2019-11-29 15:32

飛港航空減班 仍可保留香港機場起降時段

2019-11-29 14:27

港民主派要普選 梁振英：香港沒有完全自治權

2019-11-29 10:20

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-29 09:01
看更多

熱門文章

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15

7年情斷私家車遭噴紅漆！男方被批負心漢 拍片澄清後風向大逆轉

2019-12-01 10:30

港航突公布12月起 無限期停機上娛樂服務

2019-12-01 08:05

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

2019-12-01 10:00

川普剛簽香港人權法案 港民今發起「感謝美國」大遊行

2019-12-01 09:12

珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47

反送中遊行又爆衝突 港警尖東多次射催淚彈驅散示威者

2019-12-01 17:27

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

港警昨夜射催淚彈驅散聚集旺角人士 上月19日後首次

2019-12-01 09:03

香港精英大逃亡 瞄準紐約、加州 美加英澳成避風港

2019-12-01 14:59

黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12

嗆美、撐港警…盤點這些官媒記者變「新聞主角」

2019-12-01 14:57

中國批義國會邀黃之鋒演說 義朝野：勿說三道四

2019-12-01 10:18

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

香港家長帶小孩參加「反催淚彈」集會 有人持美國旗

2019-12-01 13:23

為同鄉解釋反送中 港印尼移工面臨遞解出境

2019-12-01 17:01

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

港今3起遊行 港媒：若和平進行 警或批准下周民陣遊行

2019-12-01 10:43

遊行結束爆衝突 港警尖沙咀附近發射催淚彈

2019-12-01 18:41

無視北京反彈 大批港民遊行感謝美國通過香港人權法案

2019-12-01 14:14

反送中風暴未息 香港警隊推文宣招兵買馬

2019-12-01 09:19

示威者闖破壞商店 港警追捕至少兩人被捕

2019-12-01 22:34

不滿涉港言論 中國「炮轟」聯合國人權高官

2019-12-01 20:04

貿易戰、氣候變遷 陸官方憂心糧食拉警報

2019-12-01 13:33

港警舉藍旗驅散 示威者攀爬紅磡繞道屏障離開

2019-12-01 18:35

港警務處長：昨晚警車被汽油彈撃中 才施放催淚彈

2019-12-01 09:59

香港新城市廣場掛16直幡 要求成立獨立調查委員會

2019-12-01 20:10

零裝備雪糕車伯伯中催淚煙 擦完臉繼續從容吃冰

2019-12-01 20:39

續批香港人權法案 人民日報：雙重標準為暴力撐腰

2019-12-01 10:36

廣東化州建火葬場爆抗爭 網傳當地政府急喊停

2019-12-01 14:52

辣評貿易戰漲人氣 央視主播康輝：沒想過會成網紅

2019-12-01 14:53

港財政司長坦言：反送中風波重創香港經濟

2019-12-01 13:30

中國人民銀行行長易綱 暗示短期內不會調降基準利率

2019-12-01 16:17

甘肅月牙泉每年挖出上百支遊客手機

2019-11-29 11:17

題字「曉」書館多一橫 張大春鬧笑話？

2019-12-01 17:23

香港銀髮族和中學生集會 「老幼攜手」反警濫射催淚彈

2019-12-01 17:47

老院士袁隆平辦身分證 長沙公安上門服務

2019-12-01 17:23

港政務司長：恢復秩序才能留住人才

2019-12-01 09:47

831事件3個月港再暴亂 示威者丟汽油彈、警催淚彈還擊

2019-12-01 17:47

穩民生經濟 胡春華喊話：確保豬肉供應

2019-12-01 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top