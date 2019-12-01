香港選後首周末 遊行仍爆衝突

昨是香港區議會選舉後的首個周日，仍有大批民眾上街，要求港府回應五大訴求。 （美聯社） 分享 facebook

昨天是香港區議會選舉後的首個周日，港島和九龍區三項遊行均獲警方不反對通知書，雖然主辦方相信遊行將和平舉行，但昨傍晚又爆發警民衝突，警察在尖東發射催淚彈，驅散大批黑衣蒙面示威者，其中多人遭制伏。民陣召集人岑子杰批評警方濫權，令香港人反抗，促香港特首林鄭月娥立即回應五大訴求。

八月下旬以來，港鐵受反送中抗爭影響，常提早收班，被示威者批「變相宵禁」。港鐵公司昨宣布，今天起各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士回復正常服務時間，不過，在理工大學附近、東鐵線大學站因車站設施損毀嚴重，仍保持關閉。

香港情勢未因區選落幕而平息，各界關注北京可能動作，大陸南方日報披露，上月廿九日，珠海市公安局在港珠澳大橋珠海公路口岸舉行大練兵成果匯報暨反恐應急處突演練，集結上千名警力參演。值得注意的是，香港警務處副處長蕭澤頤及澳門警察總局局長助理吳錦華也出席這次演練。

香港市民昨發起尖沙咀「毋忘初心大遊行」，最後演變成衝突。大批遊行人士下午四時已抵達終點紅磡體育館，但遊行人士並未散去，在紅磡繞道聚集。而一批示威者偏離批准路線，在半島酒店對面彌敦道與警方對峙。有示威者占據接近紅館的暢運道天橋，搬出交通錐等路障，並向附近戒備的防暴警察投擲磚頭等雜物。

下午四時四十五分左右，防暴警察在尖東發射催淚彈，驅散大批示威者。示威者在梳士巴利道天橋聚集，有人拆除路牌做路障，下午五時，警方在太空館對面再次施放催淚彈、胡椒噴霧。

民陣召集人岑子杰舉起「毋忘初心」的標語帶頭。他認為，大批民眾參加遊行，反映港府不聽民意令市民憤怒，警方濫權令香港人反抗，他促請林鄭月娥立即回應反修例運動的五大訴求。

昨天也有港民在中環遮打花園發起集會，感謝美國通過「香港人權與民主法案」。部分參加者舉起美國國旗，不時高呼口號。

此外，香港一批家長昨響應網上發起「孩子不要催淚彈遊行」，帶小孩到中環愛丁堡廣場集會，之後遊行到政府總部，抗議警方施放催淚彈驅散示威者。

入夜後，警方和一批示威者在紅磡黃埔花園附近對峙，有示威者投擲磚頭等雜物並堵路，警方隨即發射催淚彈驅散。