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李克强與歐委會新任主席通話 深化中歐合作

2019-12-01 21:18聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸國務院總理李克強今（1）日晚應約同歐盟委員會新任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通電話，李克強稱，中歐互為主要合作夥伴，都堅定維護多邊主義和自由貿易。中歐雙方著眼廣泛共同利益，加強戰略溝通，深化全方位合作。

中國政府網發布，李克強祝賀馮德萊恩履新，積極評價當前中國同歐盟關係的發展。李克強指出，中方始終堅定支持歐洲一體化進程。雙方深化全方位合作，有利於中歐，也有利於世界。

李克強表示，大陸作為世界最大發展中國家，要實現現代化還有很長的路要走。將積極履行「巴黎協定」承諾，為應對氣候變化做出艱苦卓絕的努力，在推進工業化、城鎮化、農業現代化進程中持續改善環境，同包括歐方在內的國際社會一道共同應對氣候變化。

馮德萊恩表示，歐方對歐中關係的高度重視。明年對歐中關係發展具有里程碑意義，雙方將有一系列重要高層交往。期待明年赴大陸舉行第22次歐盟—中國領導人會晤。歐中在可持續發展、投資協定談判等問題上擁有廣泛共同利益。

此外，新一屆歐盟委員會把應對氣候變化作為工作優先方向，馮德萊恩稱，願同中方加強在應對氣候變化、世界貿易組織改革等問題上的合作，推動歐中關係持續向前發展。

大陸國務院總理李克強今（1）日晚應約同歐盟委員會新任主席馮德萊恩（Ursula ...
大陸國務院總理李克強今（1）日晚應約同歐盟委員會新任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通電話。照片／中國政府網
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