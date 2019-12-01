香港新城市廣場掛16直幡 要求成立獨立調查委員會

2019-12-01 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



香港反送中示威遊行已近半年，香港網友1日發起遊行和集會，其中今天下午在尖沙咀的遊行一度偏離路線，香港警方發射催淚彈和嚏椒煙霧彈驅散。在沙田新城市廣場有人在中庭掛上16條直幡，直幡寫著示威者提出的五大訴求，包括成立獨立調查委員會，撤回612暴動定性等。

據星島網，白色的幡還寫上「不默而生，寧鳴而死」、「絕不再退，退無可退」等字眼。

新城市廣場多次被香港示威者批評竟然容許警方衝入商場驅散，其後多次有示威者在商場內靜坐、集會等，亦有示威者在商場人焚燒中共五星旗。

據香港電台報導，大批香港民眾今天下午在尖沙咀參與「毋忘初心大遊行」，遊行發起人在遊行結束後表示，有至少38萬人參與。

發起人Swing表示，糾察在尖沙咀鐘樓、九龍香格里拉大酒店及終點紅磡體育館3個位置點算人數，由於警方強制終止遊行，因此沒有將紅館的人數計算在內。他估計，部分人士在中途加入遊行，這些人也沒有計算在內。

發起人說，遊行的目的是想喚醒香港人，不要忘記五大訴求，對於有至少38萬人參與遊行感到開心，因為代表香港市民沒有忘記初衷。