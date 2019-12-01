無視北京反彈 大批港民遊行感謝美國通過香港人權法案

2019-12-01 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



香港今天有大批市民在中環遮打花園出席集會，感謝美國通過《香港人權與民主法案》。

據官方香港電台報導，參加者中午已坐滿花園空地，部分人戴上口罩及舉起美國國旗，不時高呼口號。

集會開始前1個小時，陸續有人於遮打花園聚集，向參與者派發美國小旗，並默哀1分鐘，悼念今次運動期間逝世的人士。

集會發言人表示，若不是美國感受到香港人追求民主自由的熱情，法案不會這麼快通過，又感謝美國總統川普及幫助通過法案的議員。