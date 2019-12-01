港航突公布12月起 無限期停機上娛樂服務

2019-12-01 08:05 香港01 記者麥凱茵／報導



香港航空近年多次傳出財困，今個月更向員工發出內部電郵指，除了乘務員及駐海外的員工會準時收到薪金外，其他香港的員工將於12月6日獲發放2019年11月的薪金。 香港中國通訊社 分享 facebook 多次傳出財困的香港航空，繼昨日（29日）宣布明年2月10日起停辦天津、溫哥華及胡志明市航班後，今日（30日）再宣布將明日（12月1日）停止提供機上娛樂系統服務，直至另行通告。港航稱正與系統供應商合作，盼盡快恢復服務。

稱正與系統供應商商討盡快恢復服務

香港航空近年多次傳出財困，今個月更向員工發出內部電郵指，除了乘務員及駐海外的員工會準時收到薪金外，其他香港的員工將於12月6日獲發放2019年11月的薪金。

另外，港航也削減現有航班約6%，當中包括明年2月起停辦洛杉磯、天津、溫哥華及胡志明市的航班。

香港航空今日（30日）在網站公布，由明日（12月1日）停止提供機上娛樂系統服務，直至另行通知。港航沒有解釋原因，稱為乘客帶來不便，深表歉意；又稱正與系統供應商合作，盡快恢復服務。

機上娛樂服務一般包括看中西電影、聽歌及打機等，是傳統航空與廉價航空主要分別之一，後者則幾乎不會提供。

空運牌照局要求港航改善財政

其實在港航削班前，空運牌照局早於10月25日已經表示，長時間一直審視港航的情況，認為財政問題仍未有改善跡象，要求港航立即採取實際行動改善財政狀況。

當時港航回應指，定期向空運牌照局提供公司營運及財務改善計劃的最新情況，並已採取多項成本控制措施，以紓解目前經營環境所遇到的挑戰，並會不斷檢視和調整營運，以應對不斷變化的市場及業務需求，未來將繼續配合牌照局要求，提供所需資料。

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文章授權轉載自《香港01》