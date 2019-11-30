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報復？港府撤回3大學撥款申請 遭議員質疑

2019-11-30 14:54世界日報 香港新聞組╱香港30日電

港府撤回3大學撥款申請，議員質疑。 美聯社
港府撤回3大學撥款申請，議員質疑。 美聯社
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反送中運動中大學屢成為對峙地，港府指稱因接到「議員關注」，先後撤回三項涉及大學醫療教學設施的申請撥款，包括中文大學於大埔興建一座教學科研綜合大樓、港大設施提升及醫學院校區發展的項目、理大醫療教學大樓興建計畫，此舉引發外界「報復」質疑。

香港電台報導，財經事務及庫務局早前去信立法會財委會，表示得悉有議員關注，所以提出撤回兩項分別涉及中大及港大醫療教學設施撥款申請，當局亦已經撤回涉及理大擴建工程項目撥款。局長劉怡翔昨日強調，政府只是暫時撤回申請，又指抽起申請的決定是食物及生局要求，因為「見到有議員關注」，否認針對個別大學。

民主黨許智峯質疑政府是要向大學、港人宣戰，要求局方公開是哪位議員表達關注，又指亦有議員關注警員加薪的項目，但局方沒有撤回項目。公民黨楊岳橋表示，大學申請項目涉及長遠醫療規畫，質疑政府「搬龍門」，要求政府公開撤回項目的標準。

民建聯何俊賢提到，警方在理大檢獲3000多枚汽油彈，對於現時是否適當時間討論撥款存疑，認為政府收回項目並沒有問題。民建聯蔣麗芸也不認同需要興建一座全新的大樓，認為直接資助學生讀醫療相關科目，反為更能有助培訓相關人才。

香港01報導，政府撤回撥款一事，惹起前線醫生不滿。前線醫生聯盟主席冼建文批評，政府一直強調醫護人手不足，今次卻毫無理據地抽起項目；副主席鄺葆賢也說，現時大學課室並不足以容納所有學生，有醫科生需要坐在地上、樓梯上堂，解剖室也不充足。

香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀稱政府做法令醫生十分氣憤，她指出病人數目及醫療需求一直增加，而流感高峰期及示威活動也令醫院病人增多，還要負擔大學醫科生的前期教育，令公院醫護更加「吃不消」，前線醫護希望大學教學環境可以改善，減低公院壓力。

香港港大大埔反送中

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