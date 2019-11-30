梁振英：外力視香港為攻擊中國軟目標

2019-11-30 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



大陸全國政協副主席、香港前行政長官梁振英昨日出席外國記者會（FCC）午餐會，他在演講中表示，西方國家將香港視為中國的代表，同時也是一個攻擊中國的軟目標。

大公報報導，梁振英昨日發表題為《中國的成就及其未來展望》的演講。他指出，過去70年來，中國一直受到來自西方、不涉及雙邊關係，或是許多不請自來且大多是毫無根據的批評，其中一部分已經變成慣常的「抨擊中國」。

他說，在一些問題上，西方國家將香港視為中國的代表，也是一個攻擊中國的軟目標。西方人一直試圖告訴中國「一國兩制」下的民主、自由和人權應是什麼，但他們從來沒有以同樣標準來評論亞洲其他國家的同類問題。他呼籲，各方應實事求是地看中國，親身走訪和體驗中國。

在答問環節上，他被問及「香港人權與民主法案」正式通過，梁振英批評，美國國會議員未有充分了解香港的情況，又指無論是美國人或是香港人推動有關法案，都不認為他們有香港利益的意識。

他提及，美國國會眾議院議長佩洛西在講話中將香港特區的高度自治權變為「完全自治權」，是「搬龍門」（指某些當政者隨意改變規則自圓其說）的錯誤做法，認為對方並未充分了解香港的情況。