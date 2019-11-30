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她點外送備註無理要求 店家一看「鳥單必退」網狂讚

示威風暴10月訪港遊客慘跌 SARS後最慘

2019-11-30 10:10聯合報 記者許依晨／即時報導

香港反送中示威影響，訪港旅客數字連跌第4個月。香港旅發局昨日公布，10月訪港旅客總人數約331.2萬人次，較去年同期急跌43.7%，是自2003年5月SARS後最大跌幅。

明報報導，當中大陸遊客約251.92萬人次，即使因大陸十ㄧ黃金周而較9月回升4%，按年仍大跌45.9%，較去年10月則少了213萬人，跌幅更超越SARS，創歷來最大。

以短途地區計，泰國訪港旅客錄得最大跌幅，10月僅有2.23萬人次訪港，較去年同期大跌60.2%，其次為韓國，按年跌59.1%至4.56萬人次。至於6個長途地區中，來自美國及加拿大的跌幅最為明顯，分別大減38.2%及32.4%。

香港旅發局稱，10月跌幅較8月及9月擴大，除持續公眾活動外，另一原因也是由於廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋兩大基建於去年10月落成，吸引大量大陸內地旅客到訪，推高去年同期訪港旅客基數，令今年跌幅較顯著。

訪港遊客減少，航空及旅遊相關行業首當其衝。旅發局指出，將會展開推廣活動，結集全城優惠，包括航空公司、旅行社、酒店、景點、商場等，除旅客可以享優惠外，港人及駐港海外人士同享優惠，帶動港人海外親友及其他熱愛香港旅客到港。

持續抗爭重創香港旅遊業，圖為香港市區20日景象。（美聯社）
持續抗爭重創香港旅遊業，圖為香港市區20日景象。（美聯社）
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香港SARS

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