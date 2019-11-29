王毅會見歐亞國家駐陸使節 提及與舊蘇聯關係

2019-11-29 22:34 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 ／北京即時報導



大陸國務委員兼外交部長王毅在北京會見歐亞地區國家駐陸使節，並出席友好交流活動。王毅在會中特別提及，70年前中共建政後第二天，蘇聯率先承認中共，並與之建交，他稱「這是對新生的中華人民共和國巨大的政治支持」。

中國大陸外交部消息，王毅表示，中共建政後，蘇聯聯盟中央和各加盟共和國都派出援華專家，為新中國的建設事業作出了寶貴貢獻。「對此，我們不會忘記。」

王毅表示，中國大陸與歐亞地區國家同屬一個大陸，彼此安危與共、命運相連，歐亞地區在中國外交中始終佔據重要地位。上世紀90年代，國際和地區形勢發生巨大變化，但中國大陸人民同歐亞地區各國人民的傳統友誼沒有受到影響，中國大陸與歐亞地區各國關係也在經受風雲變幻考驗後煥發出新的活力，取得新的發展。

王毅並說，中國大陸與歐亞地區國家已經成為政治上彼此信賴的朋友、合作上互利共贏的夥伴、國際事務中相互扶持的兄弟。雙方在上海合作組織、亞信等合作框架下的合作不斷取得新成果。雙方關係發展為中國與歐亞地區各國人民帶來了實實在在的利益，也為地區和平、穩定與繁榮作出了重要貢獻。

王毅表示，「我們要拉緊互利合作的紐帶」，進一步堅定合作信心，排除一切外界干擾，繼續扎實推進共建「一帶一路」及各領域互利合作，實現共同發展與繁榮。「我們要攜手維護地區和平穩定」，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，充分發揮亞信、上海合作組織等機制作用，切實維護好本地區乃至整個亞歐大陸的安全與穩定。