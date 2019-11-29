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香港區選後的下一步：「正當性」的守護與挑戰

王毅會見多國駐陸使節 稱美利用香港、新疆干涉內政

2019-11-29 22:19聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

大陸外交部長王毅。圖／取自中新社
大陸外交部長王毅。圖／取自中新社
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美國總統川普簽署涉港法案後，大陸國務委員兼外交部王毅今日在北京會見歐亞地區國家駐陸使節。王毅表示，美國等一些西方勢力正利用香港、新疆等問題干涉中國內政，歐亞地區國家對打著人權、民主的幌子在別國製造混亂，挑起顏色行徑並不陌生，也身受其害。

稍晚大陸外交部連放四條王毅出席該活動的消息，王毅指出，當前國際形勢中的各類風險更加突出，各種挑戰層出不窮。為此，我們要進一步加強政治互信，繼續支持彼此維護自身主權安全和發展利益，支持各國自主選擇符合自身國情的發展道路。

王毅表示，面對單邊主義和霸淩行徑帶來的嚴重威脅，大陸與歐亞地區國家應當共同行動起來，站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，不斷推進世界多極化和國際關係民主化，朝著構建人類命運共同體的目標作出共同努力。

王毅並提及「四個堅持」，表示70年來，大陸同歐亞地區國家的友好合作關係一路爬坡過坎，不斷提質升級，關鍵在於雙方始終堅持平等互信、相互尊重；始終堅持協同進步、共同發展；始終堅持不結盟、不對抗、不針對第三方；始終堅持睦鄰友好、互惠互助。這些寶貴經驗有效保障了中國同歐亞國家的傳統友好歷久彌新，政治互信持續增強，互利合作不斷拓展，也為建設新型國際關係提供了有益實踐。

王毅外交部北京川普

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