王毅會見多國駐陸使節 稱美利用香港、新疆干涉內政

2019-11-29 22:19 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



大陸外交部長王毅。圖／取自中新社 分享 facebook

美國總統川普簽署涉港法案後，大陸國務委員兼外交部長王毅今日在北京會見歐亞地區國家駐陸使節。王毅表示，美國等一些西方勢力正利用香港、新疆等問題干涉中國內政，歐亞地區國家對打著人權、民主的幌子在別國製造混亂，挑起顏色行徑並不陌生，也身受其害。

稍晚大陸外交部連放四條王毅出席該活動的消息，王毅指出，當前國際形勢中的各類風險更加突出，各種挑戰層出不窮。為此，我們要進一步加強政治互信，繼續支持彼此維護自身主權安全和發展利益，支持各國自主選擇符合自身國情的發展道路。

王毅表示，面對單邊主義和霸淩行徑帶來的嚴重威脅，大陸與歐亞地區國家應當共同行動起來，站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，不斷推進世界多極化和國際關係民主化，朝著構建人類命運共同體的目標作出共同努力。

王毅並提及「四個堅持」，表示70年來，大陸同歐亞地區國家的友好合作關係一路爬坡過坎，不斷提質升級，關鍵在於雙方始終堅持平等互信、相互尊重；始終堅持協同進步、共同發展；始終堅持不結盟、不對抗、不針對第三方；始終堅持睦鄰友好、互惠互助。這些寶貴經驗有效保障了中國同歐亞國家的傳統友好歷久彌新，政治互信持續增強，互利合作不斷拓展，也為建設新型國際關係提供了有益實踐。