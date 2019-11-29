禁涉港法案美議員入境？陸：不受歡迎自然不被允許

2019-11-29 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，大陸外交部發言人耿爽今（29）日回應，是否禁止涉港法案的美國議員進入中國、香港和澳門？耿爽回應，不受歡迎的人自然不會被允許入境。

陸媒報導，中方考慮將美國議員列入不准進入名單，外交部是否因此列入選項？耿爽表示，關方一般不對媒體、學者、專家、智庫的報導評論做具體回應。