香港航空天津、溫哥華、胡志明市航班 明年喊卡

2019-11-29 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／即時報導



多次傳出財務困境的香港航空今（29）日宣布，將於明年2月10日起，陸續停飛天津、溫哥華和胡志明市的航班。

香港航空表示，因應香港的社會情況持續不穩，營商環境充滿挑戰，旅遊需求疲弱持續影響業務及收入，全面審視網絡策略後，為減低目前情況對公司造成的影響，作出網絡調整。

溫哥華直航服務由明年2月12日起停辦，最後航班為2月10日由香港出發的HX080及同日由溫哥華出發的HX081；往返香港和胡志明市的定期航班會由明年2月20日起停止營運，由香港出發的最後航班為2月19日的HX538，由胡志明市出發的最後航班則為2月20日的HX539；往天津航班由明年2月10日起將停止服務，最後航班為2月9日由香港出發的HX362及2月10日由天津出發的HX363。

港航早前已表示，自6月起香港持續發生的示威活動影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入，並宣布將削減現有營運規模約6%，及調整溫哥華10個航點的班次，包括明年2月起停飛洛杉磯航班。