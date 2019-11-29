香港航空天津、溫哥華、胡志明市航班 明年喊卡
多次傳出財務困境的香港航空今（29）日宣布，將於明年2月10日起，陸續停飛天津、溫哥華和胡志明市的航班。
香港航空表示，因應香港的社會情況持續不穩，營商環境充滿挑戰，旅遊需求疲弱持續影響業務及收入，全面審視網絡策略後，為減低目前情況對公司造成的影響，作出網絡調整。
溫哥華直航服務由明年2月12日起停辦，最後航班為2月10日由香港出發的HX080及同日由溫哥華出發的HX081；往返香港和胡志明市的定期航班會由明年2月20日起停止營運，由香港出發的最後航班為2月19日的HX538，由胡志明市出發的最後航班則為2月20日的HX539；往天津航班由明年2月10日起將停止服務，最後航班為2月9日由香港出發的HX362及2月10日由天津出發的HX363。
港航早前已表示，自6月起香港持續發生的示威活動影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入，並宣布將削減現有營運規模約6%，及調整溫哥華10個航點的班次，包括明年2月起停飛洛杉磯航班。
港航也證實，除乘務員及駐海外的員工會準時收到薪水外，已安排於12月6日向其他香港的員工發放11月薪水。港航稱，這次安排屬一次性，不會影響公司的日常運作。
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