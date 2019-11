劉曉明:不應過份解讀區選結果 4成投給建制派

2019-11-28 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 /即時報導



中共駐英大使劉曉明日前接受英國傳媒訪問,指不應過度解讀民主派取得所謂「壓倒性勝利」,因為從得票率上看,有4成的選民是把票投給建制派。

據星島網,劉曉明表示,在任何國家包括在西方國家選舉中,在暴亂、動亂和經濟放緩等背景下,當政者總是容易失去更多選票,而這些正是暴力犯罪分子造成的。他指出建制派候選人受到騷擾,「黑色恐怖」令一些選民無法前往投票站投票,不能否定「沉默的大多數」不支持示威活動,要把和平示威者與暴力犯罪分子區別開來。他同時強調,在中國政府堅持止暴制亂下,才有和平的環境讓民眾行使民主權力。

至於五大訴求之一的普選行政長官,劉曉明認爲全民普選不可能一蹴而就,需要經過法律程序,又指如果反對派沒有否決2015年的普選方案,早在2017年就可以實行普選,而明年的立法會選舉將是全民普選。他認爲特首林鄭月娥竭盡全力,撤銷了逃犯引渡條例,又多次與民眾對話,只是有外部勢力在幕後操縱,令激進暴徒破壞對話,强調中央支持香港政府。

被問到警察濫暴情況,劉曉明回應指問題不在警察,形容香港警察是「最嚴明、最專業、最文明」的警隊。他認為警察開槍是為了自衛,又引英國首席警監西蒙·徹斯特曼的說話指「英國武裝警察在面對直接生命威脅的時候可以開槍」。他强調不應針對警察,要同時見到暴徒的暴力行爲威脅警察安全。

中共全國政協副主席梁振英則認為,區議會的單議席單票、簡單多數的選舉制度是造成建制派大敗的原因,民主派的得票實際比例低於6成、建制派則高於4成,後者表現比2016年立法會選舉為佳,又指本次選舉屬高度政治化,不應將選舉結果誇大。他又稱:「我只希望民主派和激進派不要不自量力(have not bitten off more than they can chew)。」