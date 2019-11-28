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劉曉明：不應過份解讀區選結果 4成投給建制派

2019-11-28 16:15聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共駐英大使劉曉明日前接受英國傳媒訪問，指不應過度解讀民主派取得所謂「壓倒性勝利」，因為從得票率上看，有4成的選民是把票投給建制派。

據星島網，劉曉明表示，在任何國家包括在西方國家選舉中，在暴亂、動亂和經濟放緩等背景下，當政者總是容易失去更多選票，而這些正是暴力犯罪分子造成的。他指出建制派候選人受到騷擾，「黑色恐怖」令一些選民無法前往投票站投票，不能否定「沉默的大多數」不支持示威活動，要把和平示威者與暴力犯罪分子區別開來。他同時強調，在中國政府堅持止暴制亂下，才有和平的環境讓民眾行使民主權力。

至於五大訴求之一的普選行政長官，劉曉明認爲全民普選不可能一蹴而就，需要經過法律程序，又指如果反對派沒有否決2015年的普選方案，早在2017年就可以實行普選，而明年的立法會選舉將是全民普選。他認爲特首林鄭月娥竭盡全力，撤銷了逃犯引渡條例，又多次與民眾對話，只是有外部勢力在幕後操縱，令激進暴徒破壞對話，强調中央支持香港政府。

被問到警察濫暴情況，劉曉明回應指問題不在警察，形容香港警察是「最嚴明、最專業、最文明」的警隊。他認為警察開槍是為了自衛，又引英國首席警監西蒙·徹斯特曼的說話指「英國武裝警察在面對直接生命威脅的時候可以開槍」。他强調不應針對警察，要同時見到暴徒的暴力行爲威脅警察安全。

中共全國政協副主席梁振英則認為，區議會的單議席單票、簡單多數的選舉制度是造成建制派大敗的原因，民主派的得票實際比例低於6成、建制派則高於4成，後者表現比2016年立法會選舉為佳，又指本次選舉屬高度政治化，不應將選舉結果誇大。他又稱：「我只希望民主派和激進派不要不自量力（have not bitten off more than they can chew）。」

梁振英回應美國總統川普簽署《香港人權及民主法案》時質疑，美國國會議員在通過《法案》前，沒有被告知香港全面和正確的情況。

中共駐英國大使劉曉明指出，不應過度解讀香港民主派取得所謂「壓倒性勝利」，因為有4...
中共駐英國大使劉曉明指出，不應過度解讀香港民主派取得所謂「壓倒性勝利」，因為有4成的選民是把票投給建制派。（BBC截圖）
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