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地道戰：從香港挖地道到深圳走私蘋果手機兩千部

2019-11-28 12:29聯合報 記者賴錦宏／即時報導

過去中共一直強調國共戰爭期間，一直從事「地道戰」以欺敵擾敵，現在，「地道戰」在香港深圳邊境真實上演。從香港挖地道到深圳走私蘋果手機。

據澎湃新聞，11月27日，廣東深圳警方通報一起走私案。犯罪團伙從香港挖一條250多米長的地道到深圳運送走私物品，現場查獲最新版蘋果手機2000多部，案值近千萬元人民幣，抓捕涉嫌走私人員5名。

另據南方網報導，跨越荒山與界河，穿過鐵網與樓房，誰能想到地道口竟然在二樓？這不是電影裡的鏡頭，這是深圳與香港交界處一條真實存在的走私地道。

11月27日，駐守粵港一線的武警廣東省總隊執勤第三支隊通報，近日，該支隊在深圳與香港交界某處抓捕涉嫌走私人員5名，繳獲作案車輛1輛，最新版的iphone11手機等18箱共計2000多部，案值近千萬元。

「不許動！站住！」凌晨2時許，深港一線某路段，隨著一聲聲呵斥、警告，幾道電筒光劃破黑夜，將幾個剛從圍牆翻越下來的黑影團團圍住，5人一覽無遺。

有貓膩！與往常一樣，發現嫌疑人後，十一中隊指導員曾輝深夜帶隊在邊界線附近伏擊、抓捕，搜查出一輛可疑車輛，車尾箱被紙箱填滿，紙箱內是用塑料泡沫包裝的一包包手機。

進入一排廢棄房舍後，官兵們在一間房間裡找到了鐵架床、礦泉水、膠帶和大批紙箱等。這正是裝走私手機用的同款紙箱。然而，另一個房間卻是滿屋黑壓壓的凌亂的汽車輪胎。

搬開了300多只輪胎，一個大功率的膠輪機，一批特製的包裝袋、滑輪等工具被發現。膠輪機上還有小半捆的約摸50多米拇指粗的特製耐力線，沿著線官兵們在5米外發現一個通往一樓的管道。圓形管道直徑20多厘米，內壁光滑，通向一樓。經排查，正好處於一樓的兩道牆體間。

各種跡象表明，抓獲的走私手機，正是來源於這個通向境外的地道。

支隊偵察科長李安柱介紹，近年來，粵港邊界的走私活動形式多樣，呈「海陸空」立體模式。 海主要是指通過船隻從海上走私。 陸除了各種藏匿夾帶形式外就是利用地下通道，進行「地道戰」。 空是利用界河兩岸樓房架設高空飛線。不過，這還是武警廣東總隊執勤三支隊首次破獲的跨境地道走私案。

武警廣東總隊執勤三支隊參謀長蔣善清指出，該支隊通過加強與相關部門的聯動配合，同時加大科技投入，在邊界地段完善了視頻監控系統，通過人防和技防雙重手段，對粵港邊界走私活動予以嚴厲打擊，多次成功將走私活動控制在萌芽狀態。

嫌犯自香港挖一條250米長的地道到深圳，走私物品，查獲最新版蘋果手機2000多部...
嫌犯自香港挖一條250米長的地道到深圳，走私物品，查獲最新版蘋果手機2000多部。（澎湃新聞）
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警察查獲，嫌犯透過「地道戰」運送最新版的iphone11手機等18箱共計2000...
警察查獲，嫌犯透過「地道戰」運送最新版的iphone11手機等18箱共計2000多部到深圳，案值近千萬元。（南方網）
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