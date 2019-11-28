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龐培歐抨擊中共 胡錫進：離間中國人民與中共非常險惡

2019-11-28 11:00聯合報 記者賴錦宏／即時報導

11月26日，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）直接點名批評中國共產黨，稱中共在新疆實施「系統性鎮壓」，並對各種教徒和少數群體進行「鐵腕壓制」。對此，中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進則稱，龐培歐有意在言論裡將中共和中國人民區分，意在挑撥離間。

胡錫進在新浪微博上發表評論稱，華盛頓的激進政治精英們正在調整對華輿論戰的策略，集中火力抹黑中共，試圖讓他們如此大規模的對華攻擊在西方語境下顯得不那麼突兀，讓人看上去像是針對「中共威脅」的意識形態宣戰。

胡錫進稱，龐培歐之流還有另一個陰險目的，那就是通過把攻擊中國調整為主攻中共，爭取減少中國民眾的反感，離間中國人民與中共的關係，在中國國內尋求對他們這些指責的呼應。這種調整無疑是經過精心策劃的，其用心非常險惡，但又是想當然一廂情願的，與現實一對照就顯出自欺欺人的荒唐了。

他接着指，中共是在性質上根本有別於西方議會黨團的政治組織，西方政黨最重要的本事是要能夠描述自己，為自己申辯，而中共為這個國家承擔着無限責任，它無處脱責，唯一選擇是帶領國家不斷前進，給人民越來越多的獲得感。

胡錫進稱，華盛頓會因為拒絕實事求是地看待中國、拒絕執行一個現實的對華政策而把美國引向一段失敗的彎路。對中共的抹黑是在製造一個彌天大謊，中國在中共領導下在全球的前進競賽中跑到了最前面，這個事實比任何謊言都強大得多。

最後，胡錫進表示，中國已經幾十年沒打仗了，真誠地與世界和平共處，全世界的人心也有一桿秤。這也不是龐培歐之流可以肆意歪曲的。中國的成就和誠實是時間的朋友，龐培歐們是需要意識形態寒風來裝扮自己的雪人。他們的騙術長久不了。

中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進則稱，龐培歐有意在言論裡將中共和中國人民區分，意...
中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進則稱，龐培歐有意在言論裡將中共和中國人民區分，意在挑撥離間。（新浪微博照片）
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