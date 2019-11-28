親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

說蘇貞昌再酸言酸語還會住院挨批 張善政：不好意思

港府：反對美方簽署《港人權法案》 指無助緩和局勢

2019-11-28 10:29聯合報 記者賴錦宏／即時報導

美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》以及《保護香港法案》，港府廿八日發表聲明表示強烈反對，並對美方無視港方多次就兩項法案提出的切實關注表示極度遺憾，批評兩項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。

據星島網，香港特區政府發言人表示，兩項法案並不合理，當中《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。兩項法案更會向示威者發出錯誤信息，無助緩和香港局勢。

發言人指出，美國在香港擁有龐大經濟利益，包括在過去十年從香港賺取在美國的全球貿易夥伴中最高的雙邊貿易順差，單是去年已超過330億美元。美國單方面改變對香港的經貿政策，將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。此外，香港和美國在出口管制及執法方面一向有緊密合作。

發言人還說，特區政府希望美國政府採取務實態度，以香港和美國的互惠關係和美國在香港的利益為依歸，維持對香港的經貿政策和原則立場，繼續尊重香港作為一個單獨關稅地區的地位。發言人重申，外國政府及議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

川普簽署《香港人權與民主法案》以及《保護香港法案》，港府廿八日發表聲明表示強烈反...
川普簽署《香港人權與民主法案》以及《保護香港法案》，港府廿八日發表聲明表示強烈反對。（香港電台）
分享

香港人權與民主法案保護香港法案

相關新聞

香港旅議會指業界看淡聖誕節 報團人數下跌15%

2019-11-28 11:52

龐培歐抨擊中共 胡錫進：離間中國人民與中共非常險惡

2019-11-28 11:00

國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

2019-11-28 11:00

國台辦：目前台灣72專家 加入千人計畫

2019-11-28 00:18

龐培歐主動提新疆文件 籲陸放人

2019-11-28 00:13

國台辦新發言人 朱鳳蓮閩南語流利

2019-11-28 00:04

鄭文傑事件 中國使館要求英方糾正錯誤

2019-11-27 23:34

網熱議港8位當選美女區議員：梁凱晴紅到去日本、仇栩欣仙氣十足

2019-11-27 22:30

中學疑現爆炸物！港警拘17歲及18歲男生 全校停課一天

2019-11-27 22:06

德國之聲專訪：中國電文讓「文化霸凌」的新疆政策現形

2019-11-27 21:22

國台辦新發言人亮相 稱反華勢力讓「騙子變間諜」

2019-11-27 20:38

歷任國台辦發言人各具風格 有人在台有分身

2019-11-27 20:25

龐培歐稱陸侵犯新疆人權 耿爽：美方險惡用心

2019-11-27 20:10

「喊習近平萬歲才能吃飯？」 龐培歐：陸嚴重侵犯新疆人權

2019-11-27 17:25

港區選後合格政團變多 泛民選立法會恐出現爭票

2019-11-27 16:08

得票6：4 學者：泛民選立法會仍有變數

2019-11-27 16:08

大陸國務院專家倡明年經濟增​​長目標6%

2019-11-27 15:00

陸商務部長鍾山：推動開放盡早落地 降關稅和成本

2019-11-27 13:58

國台辦批民進黨不斷插手香港事務 企圖不會得逞

2019-11-27 13:55

傳中國大陸上周試射東風41洲際飛彈 美認為中已部署

2019-11-27 12:31

朱鳳蓮：台商參與大陸重大計畫和研發項目成效大

2019-11-27 10:39

國台辦新發言人亮相 客家話向台灣鄉親問好

2019-11-27 10:34

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:42

泛民派區選大勝 環時：顯示北京信守一國兩制

2019-11-27 09:33

年年都辦金雞獎：中國電影淪為走不出去的「內需產業」？

2019-11-27 08:30

南靖關帝節 海峽信眾以墨會友

2019-11-27 00:39

阻香港人權法 陸抗議層級升高

2019-11-26 23:55

不滿區選結果／傳撤換中聯辦主任 陸否認

2019-11-26 23:55

中國大學不簡單 澳洲智庫发警告

2019-11-26 23:43

香港區議會選舉 中國網民怎麼看

2019-11-26 23:43

華郵：壞消息三面夾擊 習近平內外交困

2019-11-26 22:44

李克強談十四五：堅持發展第一 經濟合理運行

2019-11-26 21:49

談新疆集中營 中共：個別國家以造謠為樂

2019-11-26 20:24

封閉兩周的香港紅磡海底隧道 27日清晨5時重開

2019-11-26 19:13

香港親中勢力大敗 陸媒乾脆不提選舉結果

2019-11-26 18:04

新疆人權危機延燒 英籲中准聯合國觀察員查訪

2019-11-26 17:55

看香港區議會選舉 台生：回台投票意願更強

2019-11-26 17:28

新疆再教育營受害者揭慘況 喊「感恩習近平」才准吃飯

2019-11-26 17:18

捲10億人民幣擁23房 「美女總裁」穿睡衣被押回中國

2019-11-26 15:45
看更多

熱門文章

高以翔猝死前 搶救畫面曝光

2019-11-27 12:44

無視北京抗議 川普簽了香港人權法案！

2019-11-28 07:29

高以翔猝死 大陸網友要浙江衛視負責

2019-11-27 11:56

害死高以翔的節目「追我吧」 有如軍中特戰部隊操練

2019-11-27 20:00

馬拉松玩人體彩繪…網友批低俗、辣眼睛

2019-11-27 19:55

85後富豪吸金！240億、2架飛機、64間房、53輛車被扣

2019-11-27 17:54

傳中國大陸上周試射東風41洲際飛彈 美認為中已部署

2019-11-27 12:31

港人中環發起「和你lunch」喊「暴政未亡，香港未贏」

2019-11-27 14:24

國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

2019-11-28 11:00

傅高義：香港群眾抗爭不會有「happy ending」

2019-11-27 23:57

高以翔猝死 陸網友炮轟浙江衛視

2019-11-27 14:33

港警6月至今共發射1萬枚催淚彈、4800橡膠子彈 拘捕4319人

2019-11-27 18:47

歷任國台辦發言人各具風格 有人在台有分身

2019-11-27 20:25

國台辦：目前台灣72專家 加入千人計畫

2019-11-28 00:18

鄭文傑事件 中國使館要求英方糾正錯誤

2019-11-27 23:34

網熱議港8位當選美女區議員：梁凱晴紅到去日本、仇栩欣仙氣十足

2019-11-27 22:30

港警明早將進入理大 處理危險品及搜證

2019-11-27 19:31

國台辦批民進黨不斷插手香港事務 企圖不會得逞

2019-11-27 13:55

毛澤東唯一曾孫 被譽鋼琴小才女

2019-11-27 14:09

川普簽涉港法案 陸外交部：嚴重干預香港與中國內政

2019-11-28 10:07

香港法案簽了 美議員：有新工具嚇阻北京進一步干涉港

2019-11-28 08:55

美國挺香港民主 川普：與他們同在

2019-11-28 00:09

中學疑現爆炸物！港警拘17歲及18歲男生 全校停課一天

2019-11-27 22:06

「喊習近平萬歲才能吃飯？」 龐培歐：陸嚴重侵犯新疆人權

2019-11-27 17:25

身高1.2米「神鵰」驚現湖北 網友：楊過呢？

2019-11-28 11:30

528米！北京最高樓 「中國尊」將啟用

2019-11-27 16:11

土耳其歸還古物 兩中國千年壁畫、陶俑回家

2019-11-27 16:12

中國第四艘航母最快2021年動工

2019-11-28 10:36

影／理大圍城第12天 港警首度進入校園蒐證

2019-11-28 10:02

區選後港人再堵路 高呼「救學生」

2019-11-27 16:09

理大未發現留守者 校方促警解除封鎖

2019-11-28 00:06

福州琅岐島／琅岐島碼頭 兩馬新航線

2019-11-28 04:20

國台辦：已有台商參與基礎設施建設

2019-11-28 00:13

國台辦新發言人 朱鳳蓮閩南語流利

2019-11-28 00:04

港學者：警方應解封理大 交由校方接管

2019-11-27 13:59

大學畢業美女深山養2000豬 父催婚：陪嫁300隻

2019-11-27 14:08

政治因素 迫北韓牡丹峰樂團12月中國巡演又告吹

2019-11-27 22:01

國台辦新發言人亮相 稱反華勢力讓「騙子變間諜」

2019-11-27 20:38

湖南操場埋屍案 19公職包庇兇手遭重懲

2019-11-27 17:06

警圍理大逾10天…還有留守者 副校長進校勸離

2019-11-27 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top