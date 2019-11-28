港府：反對美方簽署《港人權法案》 指無助緩和局勢

2019-11-28 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》以及《保護香港法案》，港府廿八日發表聲明表示強烈反對，並對美方無視港方多次就兩項法案提出的切實關注表示極度遺憾，批評兩項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。

據星島網，香港特區政府發言人表示，兩項法案並不合理，當中《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關。兩項法案更會向示威者發出錯誤信息，無助緩和香港局勢。

發言人指出，美國在香港擁有龐大經濟利益，包括在過去十年從香港賺取在美國的全球貿易夥伴中最高的雙邊貿易順差，單是去年已超過330億美元。美國單方面改變對香港的經貿政策，將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。此外，香港和美國在出口管制及執法方面一向有緊密合作。