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川普簽涉港法案 陸外交部：嚴重干預香港與中國內政

2019-11-28 10:07聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

美國總統川普簽署使之成法，大陸外交部稍早發布「外交部聲明」，指出此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。

聲明指出，香港回歸以來，「一國兩制」取得舉世公認的成功，香港居民依法享有前所未有的民主權利。美方罔顧事實、顛倒黑白，公然為瘋狂打砸燒、殘害無辜市民、踐踏法治、危害社會秩序的暴力犯罪分子撐腰打氣，性質極其惡劣，用心十分險惡，其根本目的是破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制「偉大實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程。

聲明表示，陸方要正告美方，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國政府和勢力都無權干預。這一所謂法案只會讓包括香港同胞在內的廣大中國人民進一步認清美國的險惡用心和霸權本質，只會讓中國人民更加眾志成城。美方的圖謀註定失敗。

聲明說，大陸政府反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。陸方奉勸美方不要一意孤行，否則中方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由美方承擔。

大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部網站
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香港回歸一國兩制外交部

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