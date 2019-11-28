川普簽涉港法案 陸外交部：嚴重干預香港與中國內政

2019-11-28 10:07 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



美國總統川普簽署使之成法，大陸外交部稍早發布「外交部聲明」，指出此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民堅決反對。

聲明指出，香港回歸以來，「一國兩制」取得舉世公認的成功，香港居民依法享有前所未有的民主權利。美方罔顧事實、顛倒黑白，公然為瘋狂打砸燒、殘害無辜市民、踐踏法治、危害社會秩序的暴力犯罪分子撐腰打氣，性質極其惡劣，用心十分險惡，其根本目的是破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制「偉大實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程。

聲明表示，陸方要正告美方，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國政府和勢力都無權干預。這一所謂法案只會讓包括香港同胞在內的廣大中國人民進一步認清美國的險惡用心和霸權本質，只會讓中國人民更加眾志成城。美方的圖謀註定失敗。