網熱議港8位當選美女區議員：梁凱晴紅到去日本、仇栩欣仙氣十足

2019-11-27 22:30 香港01 奶茶妹／報導



圖／香港01製圖 分享 facebook 2019區議會選舉結束，今屆出現不少新面孔，更有不少美貌與智慧並重的當選議員。網民近日熱數美女區議員名單，當中梁凱晴更紅到去日本，被日本網民稱為「港版綾瀨遙」。究竟網民熱議的美女區議員有哪幾位？

今年區議會選舉結果令不少網民滿意，更開始熱數不同選區的高質美女議員，祝賀她們當選之餘，亦希望她們睇得又打得，為社區注入新氣象。

1.仇栩欣（東區-城市花園，區選得票：2,806）

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現年23歲的仇栩欣曾經是銀行小花，8.11港島東集會，仇栩欣於北角進行網上直播期間，被警察阻止及制服，隨後以襲警罪名拘捕，最後她拒絕繼續保釋，獲警方無條件釋放。曾在選舉宣傳時，被人以硬物襲擊頭部，今次選舉成功挑戰連任五屆的區議員許清安。

2.梁凱晴（觀塘區-月華，區選得票：2,969）

梁凱晴成為今次區選女神之一。（梁凱晴FACEBOOK） 分享 facebook

25歲的梁凱晴是政治素人，於香港理工大學會計學系畢業，參選前從事會計工作，因為甜美笑容及出眾身材被網民狂推，更紅到去日本，接受日本電視台訪問，日本網民更稱她為「港版綾瀨遙」，成為網上熱議對象。曾在街站派發傳單期間，遭一名老翁以硬物襲擊後腦受傷。最後以獲2,969票當選，擊敗得2,557票的建制派對手徐海山。

3.林子琼（北區-彩園，區選得票 4,295）

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身形嬌小的林子琼被網民封為「民主黨最後唯一清泉」，以近超過一千票擊敗五度連任、北區區議會主席蘇西智，當選後不禁喜極而泣。

4.梁翊婷（觀塘區-觀塘中心，區選得票 2,863）

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民主黨觀塘社區主任，以 56% 得票率當選，在反修例期間，十分關注社會運動，曾被「暴徒網」起底，公開詳細個人資料，表示「已預到有這一日」。

5.陳詩雅（元朗-頌華，區選得票 3,659）

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在社交平台上個人介紹為「90後社科學士」和資深貓奴，今次以「小花形象」落區，成功取下議席，但她表示，區議會選舉只是抗爭其中一個陣地， 在五大訴求完全落實之前，都不能夠鬆懈。

6.鄺葆賢（九龍城區-黃埔西，區選得票 4,715）

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資歷相對較深的當選人，上屆已是區議員。她亦是一名急症室醫生。樣子可愛，加上經常戴眼鏡，更有網民成立「眼鏡娘娘鄺葆賢國際後援會 - 香港」，今屆成功連任。

7.傅佳琳（北角區-堡壘，區選得票 2,464）

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今年23歲的傅佳琳，在香港大學文學院畢業，是名「福三代」（第三代福建人），成功在福建大本營北角，挑戰「同鄉」連任四屆的洪連杉，不少網民大讚她有膽識。

8.袁嘉蔚（南區-田灣，區選得票 4,191）

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香港城市大學中文系畢業，香港眾志前副主席，退黨後在田灣集中地區工作，獲藝人何韻詩、葉德嫻，以及周庭等支持，最後成功當選。

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文章授權轉載自《香港01》