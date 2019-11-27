龐培歐稱陸侵犯新疆人權 耿爽：美方險惡用心

2019-11-27 20:10 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 /北京即時報導



美國國務卿龐培歐昨天表示，新疆存在非常嚴重的侵犯人權行為，大陸外交部發言人耿爽今日回擊稱，美方有關人士的陳詞濫調充滿政治偏見與謊言，再次暴露在反恐和去極端化問題上的雙重標準，也讓陸方看清美方借涉疆問題干涉中國內政的險惡用心。

耿爽在今日的外交部例行記者會上表示，1990年至2016年底，新疆發生數千起暴恐事件，造成大量無辜人員傷亡和財產損失。自從新疆依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪、重視開展源頭治理以來，當地已連續3年沒有發生暴恐事件。

他稱，「如果按照某些人的邏輯，難道新疆人民就應該反對這樣的積極舉措，寧肯生活在極端思想和暴恐行為的陰影中嗎？」

耿爽表示，大陸依法保護包括新疆維吾爾族等各少數民族在內的大陸公民宗教信仰自由。新疆現有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺。美國個別人缺的不是瞭解資訊的手段和方法，而是承認事實的良知和勇氣。