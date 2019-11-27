德國之聲專訪：中國電文讓「文化霸凌」的新疆政策現形

2019-11-27 21:22 德國之聲 德國之聲



德國之聲：你認為「中國電文」所分享的這些內容的重要性何在？

雷風：由於這些內容是來自中國共產黨的內部文件，且清楚地敘述再教育營是如何運行的，所以我認為這些內容非常重要。雖然很多內容都與之前逃出再教育營的人、其他居住在新疆的人的敘述及政府標案文件內容差不多，但因為這次的信息是源自於共產黨的內部文件，所以我認為「中國電文」直接證實了我們之前掌握的信息。 換句話說，中國政府已很難對外宣稱再教育營不存在。

德國之聲：「中國電文」的細節有符合你對再教育營的認知嗎？

雷風：之前透過逃出再教育營的人的分享，我們已大概知道再教育營的管理人員有權在被關押的人違反行為準則時，對他們施以罰則，而「中國電文」的文件直接證實管理人員擁有這個權力。 此外，這批文件也仔細的敘述了各種監禁的方法，包含在門上裝兩道鎖，以及所有被關押的人在營內大部分時間都是被監控的。

除此之外，這些文件中也包含了如何確保食物質量及防止疾病擴散的準則，而這些細節是我們之前沒辦法清楚得知的。 透過「中國電文」的文件，我們得以清楚了解中國政府如何系統性地來處理再教育營過度擁擠的問題。

雷風：「中國電文」的文件中提到再教育營內都使用「國語」，而非「漢語」。 我認為這顯示共產黨認為中文是基準語言，而其他語言的重要性都不及中文。 此外，文件中也提到了清潔的重要性，因為準則規範中清楚的要求維吾爾人要刮鬍子與洗澡，但這與曾被關押的人所陳述的經驗有落差。 大部分曾被關押於再教育營的人都說實際上他們在裡面沒有足夠的時間洗澡或上廁所。

但整體而言，這套系統顯現出來的是共產黨希望透過強迫維吾爾人學習漢族文化來讓他們融入漢族主導的社會。 換句話來說，他們在教導維吾爾人拋棄穆斯林的生活模式，也不要信奉伊斯蘭教。 很明顯的，中國共產黨認為他們必須用世俗的生活方式與文化來取代維吾爾人原有的伊斯蘭文化與生活方式。 他們認知中的「世俗」文化其實是「漢族」文化，而雖然漢族文化中有不少值得學習的部分，但當他們以強迫維吾爾人以漢族文化來取代原有的文化時，這便成為一種文化霸凌。

德國之聲：中國政府在評論「中國電文」時，仍堅稱新疆沒有所謂的再教育營，也說這些文件都是造假的。 你認為國際社會該怎麼做才會讓中國開始或許軟化他們的立場？

雷風：中國基本上認為他們已花很多金錢與時間去轉化維吾爾人，所以我不認為他們會輕易地就放棄現在的說法與立場。 此外，他們也認為自己現在是崛起的強權，所以他們的立場不能輕易被國際社會或其他政府所挑戰。 在我看來，現在的中國充滿自信，所以我不確定國際社會到底該施加多大的壓力才能迫使中國開始軟化他們在新疆再教育營這個議題上的立場。 我覺得國際社會能做的是持續報導與關注與這個議題相關的故事，讓它成為一個主流的議題，並且透過多國政府的結盟來向中國施壓，這樣或許中國會開始慢慢轉變其立場。

德國之聲：中國在新疆施行再教育營政策已有兩年了。 你認為維吾爾文化能夠撐過這段打壓，順利地延續下去嗎？

雷風：現在全球使用維吾爾語的人口還是蠻多的，所以我認為要完全替代他們的文化需要很長一段時間。 我覺得中國認為成年的維吾爾人因為從小生長於維吾爾社會中，所以他們很難真的完全被漢族文化同化。 另一方面，因為現在不少維吾爾小孩從小就在政府所控制的寄宿學校求學生活，生活中很多時間接觸中文，且他們很長一段時間都會與父母分離，所以我覺得中國政府認為年輕一代的維吾爾人被漢族文化同化的機率比較高。

即便如此，大部分維吾爾人都還是會意識到自己被政府以不同的方式對待，所以我不認為現在中國政府有辦法完全用漢族文化來同化維吾爾人。 換句話說，大部分維吾爾人對於維吾爾文化仍存有一定程度的認同感，所以他們會找出不同的方法來抵抗政府的打壓。 我一個維吾爾朋友的妹妹之前被轉到政府所控制的寄宿學校，而她說學校的教室內有監控他們說話的機器。 只要有人在教室中說維吾爾語，他們就會被老師處罰。 但他妹妹說當她與同學獨自在操場或廁所時，他們便會開始用維吾爾語交談。 這顯示中國政府現行的制度中，仍有不少漏洞讓維吾爾人可以保有自己的文化。 但如果我們探討的是維吾爾人能否將文化完整傳給下一代，我認為這方面便有一定的難度。

雷風 (Darren Byler) 是美國華盛頓大學人類學系的講師，專門研究新疆文化。 此前，他在數個國際媒體針對新疆再教育營的議題发表過數篇評論。

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