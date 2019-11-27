國台辦新發言人亮相 稱反華勢力讓「騙子變間諜」

2019-11-27 20:38 德國之聲 德國之聲中文網



中國國務院台灣事務辦公室周三（11月27日）舉行新聞發布會，這是新任發言人朱鳳蓮首次亮相，她接替了前任國台辦發言人、新聞局副局長安峰山。 圖／德國之聲中文網提供 分享 facebook

中國國務院台灣事務辦公室周三（11月27日）舉行新聞發布會，這是新任發言人朱鳳蓮首次亮相，她接替了前任國台辦發言人、新聞局副局長安峰山。

據《中國日報》等官媒報道，朱鳳蓮在發布會上分別用閩南語和客家話與在場的各位記者打招呼，她說自己是廣東客家人，「在此先向台灣鄉親問一聲好！」她還稱，「很高興有機會在新聞發布台上為台灣鄉親提供服務，使台灣鄉親更多了解我們的政策和我們的工作！」

據澎湃新聞等中國媒體報道，現年42歲的朱鳳蓮2003年起在國務院台灣事務辦公室工作。她此前長期在國台辦港澳涉台事務局工作，熟悉香港事務。

回應王立強案

針對近日不斷發酵的王立強事件，朱鳳蓮在新聞會上稱這是「騙子變間諜」，「是反華勢力炮制的荒誕不經、漏洞百出的劇本」。

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這位國台辦發言人還批評民進黨當局「和詐騙犯綁在一起，大肆進行政治操作，其意圖是制造所謂「大陸介入台灣地區選舉」的假象，謀取不正當選舉私利」。

此前，中國方面已經發文否認王立強為「中國特工」，稱其是「無業的涉案在逃人員，其所持有的證件均為偽造」。

針對「中國創新投資」被指在台提供經費影響選舉、公司負責人向心與其妻在台灣被限制出境的問題，朱鳳蓮回應稱，看到了相關報道和中創投資公司聲明，「也看到了台灣輿論對民進黨當局這次所謂「扣押」行為的質疑。我們高度關注大陸居民和港澳居民在台的安全和合法權益，正告民進黨當局不要肆意妄為」。

介紹31條的落實情況

中國國台辦新聞會上也介紹了過去一年多「31條措施」的落實情況，稱據不完全統計，約800多名台胞考取多個熱門行業的職業資格。另外，目前在大陸200多所高校就職的台灣教師有1600多人；有72名台灣專業人才入選中國「千人計劃」；在大陸工作的台灣研究人員申報2018年國家社科基金年度項目和青年項目課題157項，其中立項58項；有19位台灣藝術家申報青年藝術創作人才項目等等。

國台辦在2018年2月底公布了《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（被稱為「31條措施」或者「惠台31條」），措施涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，以及為台籍人士在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。

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