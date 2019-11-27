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「喊習近平萬歲才能吃飯？」 龐培歐：陸嚴重侵犯新疆人權

2019-11-27 17:25世界日報 記者張加周辰陽／綜合報導

美國國務卿龐培歐26日在國務院主動提及「新疆文件」，指文件顯示中共拘留與鎮壓新疆維吾爾族及其他穆斯林少數民族，美方呼籲中方立即釋放所有遭任意拘留的人。

龐培歐表示，各界都看到最近公布的「新疆文件」，詳細介紹了中國共產黨對新疆維吾爾族及其他穆斯林少數民族的殘酷拘留和系統性鎮壓；報告內容符合大量證據，顯示中共對遭到大規模拘押的人施行虐待，並侵犯人權。

「我們呼籲中國政府立即釋放所有遭任意拘押者，並終止其嚴酷的政策，這些政策讓新疆公民感到恐懼。」龐培歐說，中共的目標不僅是穆斯林，基督徒、藏人和其他少數群體，也感受到中共的高度壓制。

龐培歐指出，「新疆文件」證實了國務院和美國政府所講的新疆情勢，在新疆發生非常嚴重的侵犯人權行為；「新疆文件」可以證實這些行為並非偶然，讓世界看到這些行為還在持續進行。

報導指出，「國際調查記者同盟」（ICIJ）調查報告公布後，美聯社、BBC與NBC分別訪問到參與其中的人員及受害者說法。

一位「職訓中心」前講師透露，設施每個角落都有配槍警察，根本不可能逃走。被關押的人其實都是無辜的，沒有犯罪或違規，卻都會被強迫認罪，認的罪還要重到管理單位滿意，他們的一舉一動也都會被打分數。

一位曾被關押在「職訓中心」的女子透露，「學員」們一起床就要唱國歌，接著大喊「感恩習近平、習近平萬歲」後才能用餐，還被告知他們中了宗教的毒，想信教就信中國的佛教，不要去信伊斯蘭這種海外來的傳染病。她還提到當局指派一名漢族「親人」跟他們同住，很擔心女兒被帶去他的地方過夜，也害怕只要不服從，就會再被關起來。

另外一位女子則說，「學員」們一個小時只有10分鐘的上廁所時間，要先徵得講師批准，但不代表一定能去。同時，不准浪費水洗手，一個月只能冷水淋浴2分鐘，更必須睡在四面都是水泥牆的地板上。她甚至無法開口形容，裡面是多麼慘無人道。

共產主義受害者紀念基金會中國高級研究員鄭國恩（Adrian Zenz）直言，這分文件是「職訓中心」管理手冊，凸顯北京最終目的是「改變整個少數族裔人口、文化清洗及強制社會再造」。

新疆龐培歐中共

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