港區選後合格政團變多 泛民選立法會恐出現爭票

2019-11-27 16:08 世界日報 香港新聞組╱香港27日電



泛民多方夠資格出選超級區議會 或有分薄立會選票之憂 美聯社 分享 facebook 泛民在區議會選舉大勝，取得立法會的「超級區議會」提名門檻票數，有機會挑戰明年的立法會選舉；不過，泛民可能面臨「幸福的煩惱」，因為合資格的政團變多，不少素人組織冒起，如果各方都派出參選名單，可能分薄票源，反而對選舉不利。

香港01報導，區選後民主黨得到91屆成為第一大黨，公民黨亦以32席成為第二大黨，民協21人參選19人勝出，新民主同盟派20人參選共19人當選，而工黨7名區議會成員更是全數勝出。

此外，非建制派地區組織中，社區前進5人全部當選；而主要由非建制派區議員組成的區政聯盟，當選的區議員亦超過15人提名門檻，有條件自行組隊參選超級區議會。

報導指出，觀察家表示，超級區議會恐出現泛民爭票情況，舉例2016年選舉時，民主派分出六隊參選，分別是民主黨涂謹申、鄺俊宇各自一隊，民協何啟明一隊，公民黨陳琬琛一隊，新民主同盟關永業、許銳宇、黎銘澤一隊，街工梁耀忠一隊。結果涂謹申、鄺俊宇及梁耀忠三個「1人團隊」當選。

超級區議會只有5席，民主派2016年派出6隊其實是過多，之後民協、公民黨及新民主同盟3張名單均宣布棄選。

報導稱，展望明年，梁耀忠早已表明不會再選超級區議會，如涂謹申及鄺俊宇繼續循超級區議會參選，泛民餘下還有3個席位可爭。