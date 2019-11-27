得票6：4 學者：泛民選立法會仍有變數

2019-11-27 16:08 世界日報 香港新聞組╱香港27日電



區議會選舉泛民建制得票六四比 學者指泛民選立會非十拿九穩 美聯社 分享 facebook 香港區議會選舉落幕，民主派取得385席，兼取得17個區議會的控制權，建制派僅取得59席。民主派表面看似大勝，惟以總票數和得票率而言，兩派重回傳統的黃金「六四」比，學者分析，泛民取得壓倒性勝利，主要緣於區選為單議席單票制，若面臨比例代表制的的立法會選舉，民主派並非十拿九穩。

香港01報導，港大社會科學學院講師丘梓勤分析，泛民在本次區選雖取得壓倒性多數的區議員席次，但以總票數和得票率來說，泛民只取得160萬選票，約占總票數57%；建制派則取得約120萬票數，約占總票數41%。

報導指出，丘梓勤說，這樣的比例大概是傳統黃金「六四」得票比例，本次泛民投票率由53%增至58%，加上單議制單票制下，讓泛民的議席大幅增長，不過建制票數仍不算大敗，像是何君堯雖然落選，但票數其實是增長的，只是沒比民主派多。

丘梓勤又指，雖然泛民區選壓倒性勝利，惟在立會選舉並不是十拿九穩。特別是這次主張無大台，多個素人組織冒起，在配票策略上，他們未必會在立會選舉中讓路，仍可能瓜分傳統泛民政黨的票源。

另據BBC分析，區選結束，香港政治版圖出現翻天覆地的變化，民主派在區選中獲得極佳成績，但如果按票數畫分，兩票得票數約57%比41%，差距約40多萬張選票。

雖然多個建制派大將落敗，但其實質票數普遍有增幅，既保住基本票源外，這次示威也激發到一些原本投票意欲不高，但反對示威暴力及堵路的人支持。而明年舉行的立法會選舉，民主派能否團結一致，不像以往在多區出現競爭，以及能否繼續在反修例風波後維持票源，是民主派面對的挑戰。