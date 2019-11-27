朱鳳蓮：台商參與大陸重大計畫和研發項目成效大

2019-11-27 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，自對台卅一條發布以來，一年多來，台商台企在參與重大行動計劃和研發項目、參與基礎設施建設等方面獲得了很多機遇，得到了實實在在的利益。

據央視直播，朱鳳蓮表示，首先，在參與基礎設施建設、政府採購方面。在激烈競爭當中，台灣企業上海冠龍的閥門產品中標了北京大興國際機場建設項目。台灣世曦公司直接參與了崑山中環快速路前期設計，福建省鼓勵台資企業參與政府採購，已經採購了東南汽車、冠捷等台企生產的汽車、顯示器等產品。

第二，在參與重大行動計劃和研發項目方面。冠捷科技獲得了工業轉型升級資金支持，研華科技、友達光電等多家台企進入了綠色製造名單。廈門玉晶光電公司工廠被確定為智能製造試點示範項目。富士康、英業達等參與了工信部指導成立的工業互聯網產業聯盟。

第三，在兩岸產業合作區建設方面。大陸國台辦會同發改委、工信部、商務部等先後在四川、廣西、湖北設立了海峽兩岸產業合作區。有關地方也都出台了各項政策，從用地、用工、融資等各個方面為台資企業提供了各種優惠。