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國台辦新發言人亮相 客家話向台灣鄉親問好

2019-11-27 10:34聯合報 記者賴錦宏／即時報導

安峰山離任後，大陸國台辦例行記者會今天出現新的發言人，由能講一口流利客家話的朱鳳蓮擔任，她說，「我是朱鳳蓮，迎大家參加國台辦的新聞發布會」。

她一上場，先用閩南語說「我是廣東客家人，在此先向台灣鄉親問一聲好！」；再用客家話說，很高興有機會在新聞發布台上為台灣鄉親提供服務，使台灣鄉親更多了解我們的政策和我們的工作！

她希望和各位記者朋友共同努力，幫助兩岸同胞及時、準確、全面、客觀地了解大陸對台政策和立場，增進兩岸同胞之間的了解、理解和信任！

據悉，安峰山因個人生涯規畫，請辭離開國台辦，轉往新希望集團後，發言人只剩馬曉光。在國台辦記者會每年7、8月的「暑假」結束後，9月將重啟記者會，因此尋覓新發言人成為國台辦新聞局近期的重點工作之一。

國台辦港澳涉台事務局的副局長朱鳳蓮，八月底已轉戰新聞局，接替安峰山的副局長職缺，並擬出任發言人。朱鳳蓮長期在港澳涉台事務局，擔任處長多年，今年才升副局長，因此轉任新聞局副局長算是平調。

今年6月中，朱鳳蓮在出席兩岸僑聯和平發展論壇時曾表示，在中華民族強起來、偉大復興前景日益光明的今天，要把促進國家完全統一，共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業，要勇於擔當，積極參與到推進和平統一的正義事業中來。

北京涉台人士指出，香港反送中風波遲未平息，且北京已認定民進黨當局資助示威者，反送中運動出現了台獨、港獨合流的態勢，加上現在西方輿論一面倒批評港府和北京，讓大陸近期在香港問題上也積極對外發聲，闡明立場，他認為在此背景下，讓熟諳香港事務的官員轉任國台辦發言人，具有一定意義。

這是大陸國台辦自范麗青以來，第二位女性發言人，也是第二位說台灣方言流利的女發言人，可能增加女性發言人「溫柔講重話」的機會。

大陸國台辦新任發言人朱鳳蓮，說得一口流利客家話，熟諳港澳事務。（昆明市台胞聯誼會...
大陸國台辦新任發言人朱鳳蓮，說得一口流利客家話，熟諳港澳事務。（昆明市台胞聯誼會網）
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