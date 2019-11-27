泛民派區選大勝 環時：顯示北京信守一國兩制

2019-11-27 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／即時報導



泛民派在香港區議會選舉中大勝，大陸官媒環球時報社評稱，反對派獲多數席位，這一結果得到承認，充分顯示了大陸信守「一國兩制」的誠意。但社評也向泛民派喊話，強調泛民也需做維護國家安全的配合者。

社評指出，忠於基本法，應是所有港人從政的前提。基本法規定了香港的高度自治，同時對「一國」在香港的機制化落實提供了堅實保障。香港的泛民主派要有推動「兩制」與「一國」在香港政治實踐中協調起來的強烈意識和責任感，不能把香港社會朝著與國家對抗的方向推，尤其不應藉助外部力量與北京博弈。

社評稱，相信多數泛民主人士是有「一國」意識的，不會讓香港成為西方向中國戰略施壓的橋頭堡。這是他們應當恪守的基本政治倫理。這也是泛民主派應有的集體情商。在推動香港民主的同時，也讓自己成為維護國家安全的建設性力量，而不是扮演侵蝕國家安全的負面角色。只有理順這個關係，泛民派的路才有可能越走越寬，並且是可持續的。