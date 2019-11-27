泛民派區選大勝 環時：顯示北京信守一國兩制
泛民派在香港區議會選舉中大勝，大陸官媒環球時報社評稱，反對派獲多數席位，這一結果得到承認，充分顯示了大陸信守「一國兩制」的誠意。但社評也向泛民派喊話，強調泛民也需做維護國家安全的配合者。
社評指出，忠於基本法，應是所有港人從政的前提。基本法規定了香港的高度自治，同時對「一國」在香港的機制化落實提供了堅實保障。香港的泛民主派要有推動「兩制」與「一國」在香港政治實踐中協調起來的強烈意識和責任感，不能把香港社會朝著與國家對抗的方向推，尤其不應藉助外部力量與北京博弈。
社評稱，相信多數泛民主人士是有「一國」意識的，不會讓香港成為西方向中國戰略施壓的橋頭堡。這是他們應當恪守的基本政治倫理。這也是泛民主派應有的集體情商。在推動香港民主的同時，也讓自己成為維護國家安全的建設性力量，而不是扮演侵蝕國家安全的負面角色。只有理順這個關係，泛民派的路才有可能越走越寬，並且是可持續的。
社評並指，「一國兩制」設計的是「港人治港」，而非「西人治港」，北京很注意尊重香港的自治，豈能讓西方力量隨便干涉香港事務。泛民力量需要在中美戰略博弈形勢不斷嚴峻起來的時代把握準自己的政治定位，確保它與國家安全是兼容的。
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