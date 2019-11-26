香港區議會選舉 中國網民怎麼看

2019-11-26 23:43 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）在選舉結果出爐的本周一（11月25日），中國主要的官方媒體對這一受到全球矚目的選舉，只簡要稱投票舉行，卻不提計票結果。

被各大媒體轉发的新華社的新聞通稿，關於投票結果，僅一句"18個選區452個區議會議席全部產生"，完全沒有說明不同陣營的席次分配情況。文章雖指出本屆區議會選舉是香港修例風波以來第一場全港性選舉活動，但馬上強調"過去5個多月中，亂港暴力分子與外部勢力遙相呼應，不斷制造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生发展受挫。持續數月的社會動蕩，嚴重干擾了選舉進程。"

民意出來了，怎麼辦？

不過在社交平台上，還是有不少中國網友在關注此次選舉，並對官媒的無語表示不滿。微博用戶"老叟看資訊"說："別不承認事實，香港區議會選舉結果告訴我們，選票代表民意。"

"厚德載悟"寫道："泛民獲得大勝！所獲席位遠超預期。香港市民已用選舉表達了民意。這樣的民意需要不需要尊重？要不要接納？要如何采納？……中聯辦港澳辦應該自省引咎，不能再自欺欺人了。"

"疾風中青勁草"則推測，"也許對區選的報導不多，也引起了大家的不滿，但這就是怕挑起大家對香港的仇恨，都是在保護大家呢！"

也有人對選舉結果提出質疑。用戶"利澤中二 "問道："這次香港的區議會選舉沒作弊才有鬼了，泛民選上去一堆都是什麼玩意？……不明白建制派為什麼如此不緊不慢，沒幾個人推動一下對選舉結果進行一次整體復核查票的。"

"瀆汰汰"也指出："建制大敗獲得4成總票數卻只贏得了1成議席，證明了選舉制度是有問題的！" ​"吃香喝辣玩在香港"則提醒："是的，167萬人讓泛民得到議席；但不要忘記，香港有123萬人明確表示要「反暴力」，希望香港回復正常。"

在審查之下的微博上，所能看到的发言基本在就事論事，尚屬理性平和。"不愛畫畫的桑桑"抱怨說："新浪還在拼命的壓熱搜，粉飾太平，我自己都快不相信，牆的主作用在於保護我們幼小的心靈。"

"精神勝利"

官媒《環球時報》主編胡錫進也在社交媒體发布視頻，評論香港區議會選舉。他反駁了"泛民派大勝建制派"的說法，認為沒有出現"很多人預測香港的中間選民全倒向了泛民"的現象，"4比6格局在席位背後的實際票數中得到保持"。因此"香港並不是反對派和西方宣揚的那樣民意出現'重大改變'，建制派的民意基本盤仍在"。

他還解釋說，香港的區議會本來不是用來"搞政治的"，而是呼應基層選民民生訴求的，更像是大陸的"居委會"。"這波泛民議員卻一上來就熱衷玩政治。這可不是香港的好兆頭。"有微博評論對此質問："居委會選舉就不能算作政治與民意的體現了嗎？！逆向來思考，怪不得香港會发生暴亂！"

而YouTube上對這條視頻的評論，大多是在反駁胡錫進的論據，認為這是自欺欺人的"精神勝利法"--"老胡又在喪事喜辦了！"

"失敗就失敗，別粉裝太平，欺騙自己也欺騙國民。中聯辦這些玩意都做了些什麼啊。中央沒人對此負責嘛？"

"請求老胡別再一味宣傳你的沙文主義思想了好嗎？總說得什麼都是恩賜給別人一樣？誰聽了都不舒服。就不能多條件去客觀分析問題嗎？"

"面對現實吧，如果大多數人把這次選舉當做立法會選舉甚至"公投"。那不是說輸的更慘嗎。不要再搞普惠制，優先愛國者，穩住警察隊伍。"

有人表現淡定："香港民意已去，別強求。過好自己日子就可。"也有人主張強硬："什麼時候你們才能丟掉幻想，准備斗爭呢？香港人不是同胞！"

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