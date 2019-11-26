中國大學不簡單 澳洲智庫发警告

2019-11-26 23:43 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）周一（11月25日）发布的報告報告認為，中共在民用大學和軍隊以及安全機構之間建立聯系。這一動作的背景是北京的軍民融合政策--利用民企提高軍力。報告顯示，大量中國大學參與國防研究、培養國防科研人員、與軍方以及防務工業巨頭合作，其中不乏機密研究。至少有15所民用大學甚至涉獵網絡攻擊、非法出口和間諜活動。另外，中國國防工業巨頭監督指導九所大學的機構，同時將數千員工派往國外接受培訓。

報告作者周安瀾（Alex Joske）擔憂，對外國的政府機構、大學和企業而言，與中國伙伴合作的風險正在增加，相關信息或被中國解放軍或國安部門用於監視、侵犯人權或實現軍事目的。因為難以獲得有關軍方和大學之間聯系的資料，外國機構增加與中方伙伴合作的同時，根本無法有效地管理這些隨之而來的風險。

解決辦法

該研究所的專家由此開发了一個名為"中國國防大學追蹤器" （China Defence Universities Tracker）的數據庫。其中92所中國大學被視為對澳洲國家安全構成"很高風險"，因為它們與中共軍方、安全或情報機構以及國防部門有著密切聯系，並受到相關部門的監督，例如直屬中國工業和信息化部的"國防七校"，又稱"國防七子"，它們分別是：哈爾濱工業大學、北京航空航天大學、西北工業大學、北京理工大學、南京航空航天大學、南京理工大學和哈爾濱工程大學。這些大學向中國國有防務巨頭和華為、中興等高科技公司源源不斷地輸送人才。

另有23所中國大學被該數據庫列入"高風險"級別，例如北京大學，上海交通大學，天津大學，東南大學。

澳大利亞戰略政策研究所認為，"中國國防大學追蹤器"可以幫助外國的大學和機構了解中國的相關機構，由此避免可能帶來不良後果的合作。

該研究所建議澳大利亞政府創建一個國家研究誠信辦公室，同時修改有關防止外國干預的法案。相關部門在審批研究人員入境簽證和研究經費批核的過程中可以利用該追蹤器仔細評估其中的風險。

雖然專家警告與中國大學合作不乏安全風險，但與此同時，澳大利亞大學在財務上卻十分依賴中國留學生。根據路透社的數據，外國留學生每年為澳大利亞經濟創收約350億澳元（約240億美元），作為第一大"金主"的中國留學生為此數據做出近30%的貢獻。澳大利亞由此也擔心中國會借此增加其在澳洲大學的影響力。

"軍民融合"引憂慮

最新的澳洲智庫報告中還舉例介紹了位於成都的中國電子科技大學，該大學與新南威爾士大學共同運營了一個光纖研究中心。這所中國大學涉獵核武器計劃，並且與新疆的監視技術有牽連，亦包含信號處理和抗干擾技術、光學和雷達吸收材料方面的專業。

近整整一年前，同一位作者发表過另一份研究報告，披露中國政府如何借助解放軍附屬機構與世界各頂尖大學之間的合作關系，來強化中國的軍事科技。 "采花釀蜜"報告的作者周安瀾當時接受德國之聲訪問時表示:"大批解放軍學者出國深造，提高了智慧財產權被盜取的風險。"他認為，外國大學與解放軍研究機構建立合作關系，最大的風險是，中國解放軍有機會仰賴世界一流的方法、實驗室資源及技術來提升軍事能力。

中國"軍民融合"政策不僅引发澳洲方面的擔憂，今年九月美國智庫華盛頓高級國防研究中心（C4ADS）也在一份報告中发表類似憂慮：北京的這一策略正在催生一種新的風險，外國公司和研究人員可能會在無意中幫助中國軍方獲得所需的技術和專業知識。

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