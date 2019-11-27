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南靖關帝節 海峽信眾以墨會友

2019-11-27 00:39聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

首屆海峽兩岸（南靖）關帝文化節暨海峽兩岸書畫交流筆會25日在福建省漳州市南靖縣開幕，來自海峽兩岸的關帝信眾和書畫家1200多人出席。

中新社報導，南靖縣是漳州市重點僑鄉和台胞重要祖籍地，有海外華僑華人3萬多人，祖籍南靖台胞100多萬人。

開幕式上，大鼓涼傘隊和腰鼓隊表演「歡樂頌」，祈福海峽兩岸風調雨順；兩岸書畫家則現場揮毫潑墨，互動交流。開幕式後，上千名關帝信眾面向東阪關聖帝君廟三叩九拜，參觀海峽兩岸關公文化走廊。

漳州市楊氏交流委員會會長楊以能表示，關帝文化的忠、勇、仁、義、禮、智、信精神深深根植於兩岸民眾心中。漳州楊氏人口36.8萬，70%多楊氏台胞祖籍地在漳州，2009年開始兩岸楊氏宗親通過族譜等開展文化交流活動。

東阪關帝廟于清朝嘉慶十三年（1808年）由東阪楊氏第11代孫修建，1927年和2019年重建。近年來，東阪關帝廟持續開展「文脈中華、緣繫關帝」系列文化交流活動，先後組團赴泰國、馬來西亞、新加坡以及台灣、香港等地開展文化交流。

台灣中華道教關聖帝君弘道協會總會長陳展松表示，關帝是兩岸民眾不可分割的神緣，關帝信仰成為溝通兩岸民眾情感的橋樑和紐帶，應該把關帝的精神發揚光大。

馬來西亞福建香港

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