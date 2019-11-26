談新疆集中營 中共：個別國家以造謠為樂

2019-11-26 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ／即時報導



國際調查記者協會（ICIJ）對新疆進行調查報導，美國國會—行政部門中國委員會（CECC）稱有關報導揭露了新疆「集中營」的情況。中共外交部發言人耿爽今天在例行記者會上回應稱，新疆目前繁榮穩定、民族團結、社會和諧，歡迎國際社會前往走訪看看。

中共外交部今天例行記者會上有媒體問到中共對新疆治理的問題，除國際調查記者協會的調查與美國方面的說法外，媒體還稱，德國、英國外交部門敦促中國允許聯合國官員訪問新疆。歐盟委員會發表聲明，反對新疆設立「再教育營」、廣泛監視和限制宗教信仰自由等。

耿爽回應表示，一段時間以來，西方一些媒體在涉疆問題上以造謠為樂，個別國家和政客以蹭熱點為榮。這些抹黑造謠、汙蔑指責的行為讓我們看清了他們在反恐和去極端化問題上採取的雙重標準，也讓我們看清了他們借涉疆問題干涉中國內政的險惡用心。他強調：

第一，新疆不存在民族、宗教、人權問題，這些西方媒體指責攻擊的是新疆地方政府採取的反恐和去極端化措施。1990年至2016年底，新疆發生了數千起暴恐事件，造成大量無辜人員傷亡和財產損失。自從新疆方面依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪、重視開展源頭治理以來，當地已連續3年沒有發生暴恐事件，社會穩定，民族團結，百姓安居樂業。如果按某些人的邏輯，難道新疆人民就應該反對這樣的積極舉措，寧肯生活在極端思想和暴恐行為的陰影中嗎？ 第二，中國政府依法保護包括新疆維吾爾族等各少數民族在內的中國公民宗教信仰自由。中國各類信教群眾近2億人，其中2000多萬人是穆斯林，宗教教職人員38萬餘人，宗教團體約5500個，依法登記的宗教活動場所14萬多處。新疆現有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺。這些資訊都可以在中國政府自2015年以來發佈的7本涉及新疆的白皮書中找到。很顯然，西方一些人缺的不是瞭解資訊的方法和途徑，而是承認事實的良知和勇氣。 第三，中方始終歡迎秉持客觀公正原則的外國人士到新疆走一走、看一看。去年底以來，已有上千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，他們親眼看到了新疆預防性反恐和去極端化措施所取得的顯著成效。中方也已向聯合國人權高專和高專辦人員發出了訪華及訪疆邀請。但同時他也要強調，新疆事務純屬中國內政。中方不允許外部勢力借訪問新疆、借涉疆問題干涉中國內政。

耿爽說，中國會繼續堅持辦好自己的事情，貫徹落實好治疆政策，繼續把新疆發展好、建設好。新疆持續保持繁榮穩定、民族團結、社會和諧就是對個別媒體和個別人最有力的回擊。