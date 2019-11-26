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李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

封閉兩周的香港紅磡海底隧道 27日清晨5時重開

2019-11-26 19:13聯合報 記者陳言喬／即時報導

自11月13日就被示威者破壞而封閉的香港紅磡海底隧道，預計明天清晨5時可望重開，所有收費亭已修復，會如常運作，但信用卡付款服務會先暫停。白天過海巴士服務也會恢復。

紅磡海底隧道是往來香港島與九龍的交通大動脈，封閉至今滿兩周。港府政務司司長張建宗表示，政府共動用800人，用100小時搶修，今天確定隧道安全達標，他強調重開隧道最重要考慮是駕駛者及乘客的安全。

香港運輸署表示，隧道管理公司已檢查抽風系統，空氣檢測運作正常，符合標準。

港府積極修復紅磡海底隧道，圖為修復中的隧道收費亭。圖／取自香港電台
港府積極修復紅磡海底隧道，圖為修復中的隧道收費亭。圖／取自香港電台
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香港修復巴士

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