親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

新疆再教育營受害者揭慘況 喊「感恩習近平」才准吃飯

2019-11-26 17:18聯合報 編譯周辰陽／即時報導

「國際調查記者同盟」（ICIJ）與合作媒體24日公布「中國電文」（The China Cables）調查報告，這份從中國官方外洩的機密文件史無前例揭露，中國政府在新疆建立的「職訓中心」，實際上如同針對少數民族的「洗腦監獄」；美聯社、BBC與NBC分別訪問到參與其中的人員及受害者說法。

一位「職訓中心」前講師透露，設施每個角落都有配槍警察，根本不可能逃走。被關押的人其實都是無辜的，沒有犯罪或違規，卻都會被強迫認罪，認的罪還要重到管理單位滿意，他們的一舉一動也都會被打分數。

一位曾被關押在「職訓中心」的女子透露，「學員」們一起床就要唱國歌，接著大喊「感恩習近平、習近平萬歲」後才能用餐，還被告知他們中了宗教的毒，想信教就信中國的佛教，不要去信伊斯蘭這種海外來的傳染病。她還提到當局指派一名漢族「親人」跟他們同住，很擔心女兒被帶去他的地方過夜，也害怕只要不服從，就會再被關起來。

另外一位女子則說，「學員」們一個小時只有10分鐘的上廁所時間，要先徵得講師批准，但不代表一定能去。同時，不准浪費水洗手，一個月只能冷水淋浴2分鐘，更必須睡在四面都是水泥牆的地板上。她甚至無法開口形容，裡面是多麼慘無人道。

共產主義受害者紀念基金會中國高級研究員鄭國恩（Adrian Zenz）直言，這分文件是「職訓中心」管理手冊，凸顯北京最終目的是「改變整個少數族裔人口、文化清洗及強制社會再造」。

「國際調查記者同盟」（ICIJ）與合作媒體24日公布「中國電文」（The Chi...
「國際調查記者同盟」（ICIJ）與合作媒體24日公布「中國電文」（The China Cables）調查報告，披露中國政府在新疆建立的職訓中心形同針對少數民族的「洗腦監獄」。維吾爾族受害者Zumrat Dawut透露，學員們一起床就要唱國歌，接著大喊「感恩習近平、習近平萬歲」後才能用餐。美聯社
分享
「國際調查記者同盟」（ICIJ）與合作媒體24日公布「中國電文」（The Chi...
「國際調查記者同盟」（ICIJ）與合作媒體24日公布「中國電文」（The China Cables）調查報告，披露中國政府在新疆建立的職訓中心形同針對少數民族的「洗腦監獄」。維吾爾族受害者Zumrat Dawut表示，中國當局強迫他們在戶籍上登記為「無宗教信仰」。美聯社
分享
「國際調查記者同盟」（ICIJ）與合作媒體24日公布「中國電文」（The Chi...
「國際調查記者同盟」（ICIJ）與合作媒體24日公布「中國電文」（The China Cables）調查報告，披露中國政府在新疆建立的職訓中心形同針對少數民族的「洗腦監獄」。維吾爾族受害者Zumrat Dawut展示中國警方在他們手機中安裝用於監視的應用程式。美聯社
分享

習近平新疆

相關新聞

香港親中勢力大敗 陸媒乾脆不提選舉結果

2019-11-26 18:04

捲10億人民幣擁23房 「美女總裁」穿睡衣被押回中國

2019-11-26 15:45

看香港區議會選舉 台生：回台投票意願更強

2019-11-26 17:28

新疆人權危機延燒 英籲中准聯合國觀察員查訪

2019-11-26 17:55

建制派失大片席位 林鄭月娥: 不影響工作

2019-11-26 14:33

華郵：壞消息接二連三 習近平面臨遍地烽火

2019-11-26 11:04

建制派區選大敗 林鄭：北京未要求問責

2019-11-26 10:30

日網友讚港版綾瀨遙！香港25歲新科議員梁凱晴「側身照很猛」被推爆

2019-11-26 10:26

轉彎？葉毓蘭：港應成立獨立調查委員會解決爭議

2019-11-26 09:28

陸外交部召見美駐中大使 促停止以涉港問題干預內政

2019-11-26 09:19

香港泛民大勝 美議長：對民主自由投下響亮一票

2019-11-26 09:06

新疆黑幕如何揭發？國際調查記者聯盟的「中國電文」

2019-11-26 08:30

香港區議會選舉泛民大勝 龍應台：實質意義的「公投」

2019-11-26 08:27

區選大翻盤 香港泛民主派壓倒性勝利

2019-11-26 00:37

北京看法／王毅：不論局勢如何變化 香港是中國一部分

2019-11-26 00:29

「區選不信任投票」外媒：港人對北京說不

2019-11-26 00:26

新聞眼／民意海嘯 撞擊出反送中終局

2019-11-26 00:22

香港另類公投！律師黨竄起 左派工聯會首敗

2019-11-26 00:18

有重生、有將死…大小黨易位 香港政治版圖翻轉

2019-11-26 00:14

陸用AI大數據 清掃新疆穆斯林

2019-11-26 00:01

人民日報回應港選舉：掃除私了與攬抄 香港才能恢復安寧

2019-11-25 21:50

安倍會王毅 籲一國兩制發展自由開放香港

2019-11-25 17:44

雖引人權爭議 陸監視技術仍攻占全球

2019-11-25 17:33

新內部文件曝光：新疆集中營 全面影像監控防逃脫

2019-11-25 17:30

新文件點名！新疆前政法委書記朱海倫 是集中營關鍵推手

2019-11-25 17:27

這是「民意審判」！香港建制派因2個理由大敗

2019-11-25 17:20

涉巨額受賄 前雲南省委書記秦光榮被提起公訴

2019-11-25 17:14

回應香港區選 北京：一國兩制方針堅定不移

2019-11-25 17:08

香港選後「敗將過街」：建制派葉劉淑儀中環遭圍罵

2019-11-25 16:48

建制派大敗 民建聯失去香港第一大黨地位

2019-11-25 16:29

60名民主派區議會當選人 將到理大外集會

2019-11-25 16:25

香港選舉泛民派大勝 陸外交部重申止暴制亂、恢復秩序

2019-11-25 16:23

香港選舉結果 鄭文燦：反送中普獲支持一國兩制失敗

2019-11-25 16:05

藍田選區票數相近拒重新驗票 防暴警出動

2019-11-25 16:01

「中國電文」機密再曝！新疆再教育營嚴禁逃跑的洗腦監獄

2019-11-25 15:43

陸外長王毅：無論發生什麼事 香港都是中國的

2019-11-25 15:37

公民黨主席梁家傑促官員總辭 警察撤出理大

2019-11-25 15:10

泛民派多「老將」當選 顯示交棒工作未完成

2019-11-25 15:10

圖解整理包／打破多項記錄！親中派潰敗 看懂香港區議會選舉

2019-11-25 14:58
看更多

熱門文章

日網友讚港版綾瀨遙！香港25歲新科議員梁凱晴「側身照很猛」被推爆

2019-11-26 10:26

華郵：壞消息接二連三 習近平面臨遍地烽火

2019-11-26 11:04

他花426萬買房 裝修後才知廁所廚房居然都是鄰居的

2019-11-25 21:27

香港尖東抗議人群堵路要求進理大 新當選區議員交涉

2019-11-25 20:05

捲10億人民幣擁23房 「美女總裁」穿睡衣被押回中國

2019-11-26 15:45

泛民大勝後...港警派員進理大遊說 承諾不立即拘捕

2019-11-25 19:56

新疆再教育營受害者揭慘況 喊「感恩習近平」才准吃飯

2019-11-26 17:18

車牌比車貴！天龍國人搶瘋 為它假結婚在所不惜...

2019-11-26 11:00

港理大衛生環境惡劣見大量蛆蟲 有示威者仍留守

2019-11-26 09:13

人民日報回應港選舉：掃除私了與攬抄 香港才能恢復安寧

2019-11-25 21:50

轉彎？葉毓蘭：港應成立獨立調查委員會解決爭議

2019-11-26 09:28

香港區議會選舉泛民大勝 龍應台：實質意義的「公投」

2019-11-26 08:27

新聞眼／民意海嘯 撞擊出反送中終局

2019-11-26 00:22

有重生、有將死…大小黨易位 香港政治版圖翻轉

2019-11-26 00:14

緊急法與禁蒙面法違憲 港府提上訴

2019-11-25 22:57

外媒：傳深圳設指揮中心應對香港 考慮撤換中聯辦主任

2019-11-26 09:31

北京看法／王毅：不論局勢如何變化 香港是中國一部分

2019-11-26 00:29

陸用AI大數據 清掃新疆穆斯林

2019-11-26 00:01

專家：中美貿易協議未定 人民幣貶壓升溫

2019-11-25 20:33

區選大翻盤 香港泛民主派壓倒性勝利

2019-11-26 00:37

港廣告界發動「12‧2」起罷工5日

2019-11-26 12:19

漠河-30℃ 千米「冰泡」成夯景

2019-11-26 02:20

林鄭月娥：考慮設獨立檢討委員會 檢視社會動盪成因

2019-11-26 14:30

中國船舶今揭牌 主攻航母、海軍武器

2019-11-26 11:11

看香港區議會選舉 台生：回台投票意願更強

2019-11-26 17:28

陸外交部召見美駐中大使 促停止以涉港問題干預內政

2019-11-26 09:19

建制派區選大敗 林鄭：北京未要求問責

2019-11-26 10:30

馬雲缺席阿里二次上市 因為忙著做這件事…

2019-11-26 14:20

柯文哲：香港問題短期不會解決 看來陷入慢性病

2019-11-26 11:32

香港選舉泛民派擊潰親中派 路透社：中國再添難題

2019-11-25 22:22

香港泛民大勝 美議長：對民主自由投下響亮一票

2019-11-26 09:06

反送中抗爭未歇 港民發起「和你Lunch」中環聚集堵路

2019-11-26 14:38

阿里二次在港上市 首日跳開逾6% 市值擊敗騰訊控股

2019-11-26 10:51

影／挺港團一中街反送中 正義姊喊：不要挑撥台灣民眾

2019-11-26 18:04

選舉慘敗後香港特首林鄭願認真反思 英國表歡迎

2019-11-25 22:57

她仿妝蒙娜麗莎爆紅 自曝遭前男友拖出電梯掐脖痛毆

2019-11-26 16:47

學者分析中共將加強控制香港 恐激起更多抗爭

2019-11-26 17:37

港理大副校長及救護員等50人進校 遊說留守者離開

2019-11-26 10:45

大陸穩金融 緊盯股債匯市

2019-11-25 23:23

捲入共諜案疑雲 中國創新投資股價重挫逾6%

2019-11-26 10:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top