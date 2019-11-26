新疆再教育營受害者揭慘況 喊「感恩習近平」才准吃飯

2019-11-26 17:18 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



「國際調查記者同盟」（ICIJ）與合作媒體24日公布「中國電文」（The China Cables）調查報告，這份從中國官方外洩的機密文件史無前例揭露，中國政府在新疆建立的「職訓中心」，實際上如同針對少數民族的「洗腦監獄」；美聯社、BBC與NBC分別訪問到參與其中的人員及受害者說法。

一位「職訓中心」前講師透露，設施每個角落都有配槍警察，根本不可能逃走。被關押的人其實都是無辜的，沒有犯罪或違規，卻都會被強迫認罪，認的罪還要重到管理單位滿意，他們的一舉一動也都會被打分數。

一位曾被關押在「職訓中心」的女子透露，「學員」們一起床就要唱國歌，接著大喊「感恩習近平、習近平萬歲」後才能用餐，還被告知他們中了宗教的毒，想信教就信中國的佛教，不要去信伊斯蘭這種海外來的傳染病。她還提到當局指派一名漢族「親人」跟他們同住，很擔心女兒被帶去他的地方過夜，也害怕只要不服從，就會再被關起來。

另外一位女子則說，「學員」們一個小時只有10分鐘的上廁所時間，要先徵得講師批准，但不代表一定能去。同時，不准浪費水洗手，一個月只能冷水淋浴2分鐘，更必須睡在四面都是水泥牆的地板上。她甚至無法開口形容，裡面是多麼慘無人道。