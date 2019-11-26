捲10億人民幣擁23房 「美女總裁」穿睡衣被押回中國

2019-11-26 15:45 世界日報 中國新聞組／北京26日電



朱姓女子被押回中國時穿著睡衣褲。 圖／取自北京日報 分享 facebook

杭州警方日前宣布破獲「美女總裁」朱女涉嫌非法集資洗錢案。騰信堂49歲朱姓女總裁名下有23套房產，卻捲款10億（人民幣，下同）跑路，經警方懸賞10萬，最終將穿著睡衣的她押解回中國。隨後人們才發現，這位頭頂「金融才女」光環的女總裁，實際只有高中學歷。

北京日報報導，朱姓女總裁23歲創業，從服裝店到股市金融，一路被稱為傳奇。2000年起，在股市混跡多年的她，開始接觸期貨、黃金產品，2005年進入香港一家金融公司做黃金在線買賣，盈利頗豐。2010年，她創辦杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

憑著姣好的容貌和過人的口才，對電腦一竅不通的朱女，獲得投資人的信任。2018年，騰信堂出現兌付危機。經警方偵查，騰信堂公司自2013年11月起，以年化收益率11%至20%為誘餌，採用招攬的業務員「線下」拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資，非法集資款總額達14.49億餘，涉及投資人達1899人。

同月，朱女潛逃，警方查扣她名下四輛豪車及涉案資金2900多萬。今年1月初，拱墅警方在泰國曼谷一處繁華地段的住宅公寓內逮獲朱女。報導指出，朱女被押解回國時，素面朝天，穿著臃腫的睡衣，全然沒了往日的風光體面。

警方調查，朱女在杭州時，飲食起居有助理和廚師，出門帶保鑣，經常坐價值300多萬的喬治巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。但在泰國曼谷半年多，因不會說英語、在泰國沒有朋友，平時足不出戶，也不化妝，經常是24小時寂寞的待在屋子裡。

報導指出，朱女落網後另牽出一件逾1億的洗錢大案。協助她外逃的李某徵等人，在案發前後曾多次提供帳戶，協助朱女將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，涉嫌洗錢犯罪。李某徵被捕後坦承不諱。

另警方又查到李某、雷某涉嫌採用同櫃取存和實際取現等洗錢方式，助朱女轉移1億餘非法集資款。11月19日，拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，並處罰金360萬，判處李某有期徒刑三年，並處罰金170萬。