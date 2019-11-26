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建制派失大片席位 林鄭月娥: 不影響工作

2019-11-26 14:33德國之聲 德國之聲

香港特首林鄭月娥在26日上午行政會議前會見傳媒。她首先感謝各方努力讓這次選舉能夠順利進行，也感謝一些候選人盡管在競選過程中遭受到人身安全的威脅，也仍然努力完成選舉。她也感謝香港市民在動蕩的環境中出來投票。

記者問，林鄭回答記者提問時說: 「原本這次選舉只是單純為了選出候選人，而不是給更多的政治詮釋。但是現在的確有許多選民借此機會表達對政府的不滿，政府也深切反省。」

記者追問，大部分當選的候選人都說這是反映民意的公投，要求政府回應五大訴求，包括成立獨立調查委員會，政府會回應嗎？ 如果連市民用這種和平理性的方式表達訴求，政府都不回應的話，是否意味著政府遇到安靜的狀況就不會回復，等於是促使更多人出來示威?

林鄭重提自己「已經做出回應」，不僅早在9月4日宣布撤回逃犯條例草案，也提出四項行動准備解決社會深層問題，只是因社會動蕩而擱置，未來社會回歸平靜就會繼續推行。

林鄭也說，由於這次的選舉十分合法、有序的進行，她沒有面對到來自中央的問責。她認為盡管選舉結果重要，過程也同樣重要。「如果選舉違反法治與公正，會對香港造成損害，但是整個選舉十分有序。」

在選舉結果出爐之後，建制派失去大部份席位，一些建制派落選人將慘敗歸咎給政治氣氛，認為區議會選舉「變調」成香港市民對當前時局的政治表態，對建制派不利。例如工聯會主席麥美娟便認為政府施政為其落選的原因之一。至於建制派對政府的批評，她說: 「我們不會說我們如何支持特定的候選人，因為選舉是公正公平的進行。」她說: 「對建制派議員，現在的大環境是，許多選民不滿我們處理的方式，但是建制派議員也說他們會繼續服務選民，不影響他們的工作。我們也會繼續與他們合作。」

區議會選舉有如公投

香港區議會選舉在25日下午全部選票點算完畢，結果顯示民主派大獲全勝，在全部452個議席當中拿下388個議席，在18區中共有17區的議席數目過半。

另一方面，建制派民建聯派出181人，只拿到21個議席。民建聯主席李慧瓊表示向中委辭去主席職務，但不被接納。发言完畢後她帶領團隊為敗選致歉。

這次香港市民也格外積極參與投票，創下歷史新高。根據香港政府的官方統計結果，全港最終投票率達71.2%，其中荃灣、沙田、西貢投票率更是高達73%。這一結果打破香港主權移交以來所有選舉的紀錄。以上一屆於2015年的區議會選舉為例，當時的最終投票率只有47%。

延伸閱讀: 專訪: 「香港人用選票表達訴求」

雖然香港抗議浪潮已持續數月之久，但是周日（11月24日）舉行區議會選舉全程井然有序。各區票站的投票時間為上午7時30分至晚上10時30分。盡管投票時間充裕，大批選民早早就在投票站前排起了長隊。即使在投票結束後，依然有不少選民自願留下、依法進入投票站內監察點票過程。

根據《基本法》的特首選舉委員會組成辦法，1200個委員中有117個經由民選區議員相互選出而產生。過去建制派主導區議會，因此選委的議席都掌握在建制派手上。然而這一次民主派在區議會選舉中獲得過半議席，料會讓民主派對特首選舉產生更大影響力。

然而，香港政治學者鄭宇碩告訴德國之聲，盡管此次選舉結果有望讓泛民派拿下特首選舉委員會的117個席位，特首選舉委員會的多數席位仍然由中國政府掌握，因此選舉結果預料不會對2022年的特首選舉產生決定性的影響力。

羅法/楊威廉 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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