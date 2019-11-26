壞消息接二連三 習近平面臨遍地烽火

2019-11-26 11:04 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



中國國家主席習近平正面臨遍地烽火之兆：澳洲有名叛逃的大陸間諜，他自稱嘗試影響台灣和香港的選舉並綁架異議人士；媒體爆出中國有大量內部文件外流，戳破北京對於新疆拘留營並非再教育營、僅為職訓中心的說法；更重磅的消息是香港區議會選舉民主派大勝。

華盛頓郵報報導，壞消息引發外界揣測中國領導班子承受巨大內部壓力，尤其時值美中貿易戰似難很快獲得解決。

習近平雖然取消國家主席一職的任期限制，讓自己能無限連任，但一點都不像完全掌握住局勢，儘管他透過宣傳「習近平思想」，搞自毛澤東以來未曾見過的個人崇拜，並大舉打貪反腐導致逾150萬官員落馬。

聚焦中國事務的內參部落格共同主編姜雲（Yun Jiang，音譯）說：「體系裡洩密的事相當罕見，但並不代表領導階層處於危機或團結弱化。」

然而，事態發展仍不利中國。關於新疆，顯然至少有一名高階官員打抱不平，甘冒風險將資料交給外國記者---最初提供給紐約時報，後來又有國際調查記者聯盟經手。這些資料顯示中國想漢化西部地區維吾爾穆斯林少數民族，整個體系由習近平親自下令。

澳洲共諜案較為複雜。王立強自稱替中國軍情單位滲透香港，負有干預台灣2020年大選、推翻蔡英文的任務，澳洲表示會認真看待他的說詞，但部分專家指前後矛盾多，更別提假護照製作太外行。

在香港，經過6個月示威後，中國仍對林鄭月娥表達支持。但有人認為港府應提早採取更嚴厲的行動鎮壓示威。天津南開大學教授李曉兵說：「香港在發高燒，選舉是反映香港社會體溫的溫度計。港府的作為相當溫和，早該採取行動鎖定反對派，卻沒有這樣做，反而讓反對勢力有機會『蹬鼻子上臉』」。

儘管事有湊巧，但一連串事件剛好符合中國對於西方強權試圖阻礙其和平崛起的說法。中方官媒的報導充斥有關美國中情局和其他西方情報單位「伸黑手」，煽動香港動盪，以便施壓北京的指控。