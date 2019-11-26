日網友讚港版綾瀨遙！香港25歲新科議員「側身照很猛」被推爆

2019-11-26 10:26 聯合新聞網 綜合報導



香港「觀塘願景」召集人梁凱晴。 圖擷自 觀塘願景 - 梁凱晴 分享 facebook

香港泛民主派於24日的區議會選舉中大勝，在452席次中拿下388席，而親中的建制派只拿下了59個席次。有日本媒體在這次香港選戰中意外發現「嬌點」，初入政壇的梁凱晴僅有25歲，擊敗了觀塘區月華選區已經三連任的建制派對手徐海山。梁凱晴的美貌曝光後引來日本網友大讚，驚呼簡直就是「港版的綾瀨遙」。

梁凱晴畢業於香港理工大學會計學系，在觀塘地區長大。她曾在競選活動發放文宣時，遭到身分不名的男子重擊頭部，身體不適就醫後所幸並無大礙。本次區議會選舉，「觀塘願景」召集人梁凱晴以2968票打敗徐海山的2577票，斷了對手的連任之路。而她也在開票後沒多久，和其他香港泛民主派當選人前往母校香港理工大學，替目前仍被警方包圍的示威群眾加油打氣。

梁凱晴登上日本媒體。 圖擷自 livedoor 分享 facebook

梁凱晴亮眼的外貌吸引了外媒的關注，還有日媒特地專訪，介紹她希望藉由參政改變區議會親中立場的理念。梁凱晴的照片被日本網友發現之後，隨即掀起一番討論，大讚她的身材及臉蛋，認為根本就是港版的綾瀨遙。

文章轉到PTT之後也被網友推爆，網友表示「接受採訪的側身照，身形曲線很漂亮」、「我一定投她」、「(身材)能凝聚人心」。也有網友聯想到韓國瑜辦公室發言人何庭歡，認為梁凱晴雖然很美，「但庭歡還是樂勝」。